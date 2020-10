En cuarentena, 47,5 % de las caleñas no cubrió gastos con sus ingresos

El Distrito de Aguablanca es la zona de Cali donde se sintieron con más intensidad los impactos negativos del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19. El 69,5% dijo que un miembro de su hogar perdió el empleo.



A Aguablanca le siguen el oriente (68,4 %), nororiente (66,9 %), sur (59,2 %) y noroccidente (55,7 %).



En general, en Cali, el 64,3 % reveló que un miembro de su hogar perdió su empleo y el 34 % que no.



El programa Cali Cómo Vamos, al igual que los demás integrantes de la Red de Ciudades Cómo Vamos del país, le tomaron el pulso a 34 municipios del país en pleno aislamiento preventivo obligatorio a través de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida, que por obvias razones fue virtual. La encuesta se aplicó entre los meses de julio y agosto.



La Encuesta Virtual #MiVozMiCiudad contó con la participación de más de 60.000 ciudadanos, de los cuales 3.298 son de Cali.



En la capital del Valle, el 45,2 % de los encuestados dijo que las cosas van por mal camino, el 26,8 % ven que las cosas van por mal camino y el 28% es neutral.



Y es que hay motivos para estar un poco pesimistas. En cuanto a los ingresos actuales (cuando se hizo la encuesta) en los hogares, el 41,6% dijo que alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, el 43,8 % que no alcanzaban y el 11,8 % que cubrían más que los gastos mínimos.



Las mujeres fueron las más afectadas por la cuarentena. El 47,5 % dijo que los ingresos actuales en los hogares no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, mientras que los hombres dijeron que el 39,5 %.



El 15,7 % respondió que un miembro de su hogar pasó hambre por falta recursos. El 83,1 %, que no.



Por género, a la pregunta: en la semana pasada usted o un miembro de su familia pasó hambre por falta de recursos, el 16,7 % de las mujeres respondió que sí, mientras el 14,5 % de los hombres que no.



No obstante, el 66,5 % no se considera pobre y 29 %, sí. El 29,5 % de los hombres no se considera pobre y el 28,5 % de las mujeres, sí.

Rajados en autocuidado y bioseguridad

En la encuesta se preguntó sobre la conducta de los ciudadanos frente al cumplimiento de la permanencia en casa durante la cuarentena. El 73 % dijo que es mala, el 9,3 % que es buena y el 14,3 % ni buena, ni mala.



El cumplimiento de la distancia social mínima de dos metros y del uso del tapabocas fueron mal calificados. Para el 79,4 % y 66 %, respectivamente, son malas.



La encuesta incluyó el interrogante de si considerando la situación actual de la ciudad, usted estaría de acuerdo con entrar en un nuevo periodo de cuarentena estricta. El 56,6 % dijo que sí y el 41 % que no.



Uno de los resultados que llama la atención es que el 47,8 % cree que la corrupción ha aumentado durante el confinamiento. El 31,8 % que la corrupción sigue igual, el 3,8 % que ha disminuido y el 16,6 % no sabe no responde.



La encuesta indagó por el nivel de satisfacción de las personas ante la manera cómo la alcaldía ha enfrentado la emergencia por el covid-19. El 38,3 % dijo que está insatisfecho, el 37,1 % que está satisfecho y el 24,6 % es neutral.



Sobre la satisfacción acerca de la consulta a la ciudadanía frente a las medidas tomadas, el 43,6 % está insatisfecho, el 32,8 % satisfecho y el 23,5 % es neutral.



