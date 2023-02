No solamente fueron atropellados por un vehículo, sino por dos. En Cali, una mujer y su hijo fueron arrollados por una motocicleta inicialmente y después por un carro y sobrevivieron al accidente.

El caso, que se presentó en la Avenida 6a. con 28, fue captado por una cámara de seguridad.

La mujer y el niño atravesaban la calle cuando un motociclista se los llevó por delante, los desestabilizó, pero no los tumbó al suelo. Los dos peatones cayeron al piso por el impacto de un carro que no logró esquivarlos y los arrastró por unos metros.



A pesar de lo aparatoso del accidente, la mujer y el niño no sufrieron lesiones que comprometieran sus vidas.

SI AÚN NO CREE EN MILAGROS, OBSERVE ESTE VIDEO❗



Hace pocos minutos en la ciudad de Cali, sobre la Av 6 con 28, una mujer que atravesaba la calle fue arrollada por un vehículo particular, afortunadamente salió viva de este aparatoso suceso.🆗. pic.twitter.com/gvzuyVOrbK — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 1, 2023

La mujer y el niño fueron atendidos por algunas personas que estaban en el sitio, mientras los conductores de la motocicleta y el carro permanecieron en sus vehículos.



Quienes presenciaron el accidente calificaron el hecho de que los dos peatones hayan sobrevivido como un milagro.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

