A sus 23 años, con su vocación de estudio y su cercanía en actividades políticas, la joven cuenta que ha recibido el apoyo y respeto en su experiencia en el ámbito deportivo.



Ella hace parte del Directorio Distrial de Cali del Partido de la U, como representante de la comunidad Lgbtiq+.

Solo hasta sus 15 años, Kaily Díaz Espinosa descubrió su identidad sexual. No era sencillo, pero el apoyo de su familia ha sido clave.



A los 18 años decidió su transición que tuvo acompañamiento médico. Le tocó salir a buscar el sustento como operaria y repartidora de domicilios



Hoy, de 23 años, esta mujer declara cientos de motivaciones que la mueven a salir adelante. Es técnica en comercio internacional y asistente en diseño de modas.



(Le puede interesar: Familia fue atacada en Cali: mataron al padre y abuela; 2 niñas están heridas)

Ella es la primera mujer trans en hacer parte del equipo de trabajo de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo de Indervalle, en donde demuestra su calidez, amabilidad y positivismo. Es contratista en apoyo administrativo y es un ejemplo de los procesos de inclusión de Indervalle, ahora con la dirección de una mujer, Dayra Faisury Dorado, designada en octubre pasado.



(Puede leer: Banda esperó hasta último pago para asaltar y matar a 2 cobradores en Cali)

Kaily espera explorar y cumplir nuevos sueños en este espacio laboral, por eso cada jornada en la ‘casa del deporte vallecaucano’ la hace con dedicación amor, responsabilidad y disciplina, con el acompañamiento de su coordinadora Doreiby Chavarro.



Fuera del trabajo, ella es amante de la música, especialmente de la salsa y el reggaetón. Le decida tiempo y gusto a los ejercicios físicos.



(Además, puede leer: Concejo aprobó mínimo vital de Internet a estratos 1 y 2 y zona rural en Cali)

“Indervalle es una familia. No sabía a qué me iba a enfrentar y me recibieron de la mejor manera con los brazos abiertos y me he sentido acogida por todos y todas”, dice Kaily desde su nuevo desafío en la vida.

Lea más noticias de Colombia

Barrio caleño está entre los 20 más caros de América Latina