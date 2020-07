Se confiesa la actriz que aparece en video para adultos en bus del MIO

Khatalina López, quien protagonizó un video para adultos en un bus y que generó polémica en redes sociales, dice que una vez sintieron que habían generado reacciones y herido susceptibilidades entre la ciudadanía, retiraron el video del sistema.

"Estoy aquí para contarles la verdad detrás de la realización del video que hice en el transporte público. Nosotros somos autónomos en el contenido que subimos a las plataformas y profesionales en lo que hacemos. Antes de grabarlo, se hizo una preproducción y un estudio de las rutas del masivo. Escogimos los horarios en los cuales había menos pasajeros y cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad", dijo en el video.

López sostuvo que no hubo ayudas de personas vinculadas a Metrocali ni a los concesionarios del sistema masivo."Nosotros prestamos un servicio de entretenimiento para adultos, queremos siempre hacerlo de la mejor manera y no herir susceptibilidades", dijo.



En las imágenes, ella aparece entrando a una estación y luego a un bus donde se presenta una escena erótica.

Metrocali, como encargado del sistema de Transporte Masivo, abrió las investigaciones pertinentes frente a este hecho.

CALI