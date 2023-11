Mujer murió en medio de cirugía estética en Cali y familiares entregan sentido mensaje

Claritza Pandera, una mujer de 48 años de edad falleció en Cali en las últimas horas, tras realizarse un procedimiento estético, al parecer, en una clínica clandestina de belleza.



Según lo que dice su esposo, Inocencio Ángulo, él no estaba de acuerdo en que ella se operara, pero la mujer se habría ido a la intervención a escondidas.



Ante su fallecimiento, Inocencio entregó un sentido mensaje a todas las mujeres que están en este proceso de querer mejorar su imagen física.

"Nosotros cuando nos enamoramos, gorda, flaca, es porque nos enamoramos como es, así las queremos, así las amamos, como Dios la mandó al mundo, no tienen que hacerse procedimientos que no son adecuados y mucho menos en una zona que no es la adecuada", dijo el esposo de la víctima a Caracol Televisión.



La mujer fue intervenida en un centro estético en el barrio Comuneros, al oriente de Cali.



Melissa Múnera Zambrano

Redacción- Nación- EL TIEMPO.