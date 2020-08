Dos días lleva en la sala de su casa cuerpo de mujer muerta por covid

Durante dos días, Claudia Patricia Vergara ha tenido el cadáver de su madre en la sala de su casa en el barrio El Refugio de Cali. La mujer, de 71 años, falleció como consecuencia del nuevo coronavirus pero por un error en el acta de defunción la funeraria no ha podido sacar el cadáver para su inhumación.

El drama de Claudia es más grande porque su padre, de 73 años, y su hermana, de 48, están hospitalizados en la Clínica Valle del Lili. Al señor no le han confirmado si es portador del virus, es todavía paciente sospechoso, pero a la mujer sí.



"El médico puso mal la hora del deceso y por esa razón no se había podido llevar el cuerpo de mi mamá a la funeraria", afirmó Vergara, quien también denunció que la EPS a la cual estaba afiliada su progenitora no fue a tomarle la prueba del virus.



Luego de darle el último adiós a su madre, lo que Claudia Patricia Vergara espera es que la EPS le entregue rápido los resultados de su prueba de covid-19.



En Cali hay 27.360 casos positivos históricos de covid.19. Ayer se reportaron 1.664 nuevos contagios.



