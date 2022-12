Enfurecida una mujer quedó grabada en redes sociales, rodeada por una turba, mientras ella buscaba defenderse.



Al parecer, el hombre que se ve tendido en el suelo habría tratado de robarle su bicicleta.

El vehículo estaba a menos de un metro de ella, mientras le daba una golpiza al hombre. Otros ciudadanos la alentaban y la apoyaban.

Inclusive hubo momentos en que la tensión subió porque entre quienes estaban mirando también se acaloraban con aquellos más cercanos, viendo el disturbio.



Ante la situación, en la Policía y en la alcaldía de Cali piden a la comunidad no tomar la justicia por mano propia.



#Cali #NosEnvían 🔴📣 Esto sucedió ayer cerca al Centro Comercial La Pasarela, la mujer iba en su bicicleta y este presunto ladrón trató de hurtarla, pero la comunidad unida no dejó que esto sucediera. pic.twitter.com/X0cLzaY4IR — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) December 18, 2022

Pero entre la multitud muchos confirmaron que no creen en el sistema de justicia. No creen que los delincuentes reciben una sanción o una condena y que por ello, en Cali siguen estos casos de comunidades exaltadas que podrían convertirse en agresores y hasta recibir penas mayores en el mismo sistema que cuestionan.



Sin embargo, el panorama de los robos es complejo en la capital del Valle y en el caso de las bicicletas, cada mes, las denuncias son más evidentes. Se habla de un promedio mensual de 20 casos.



En Cali, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad, se reciben entre una y dos denuncias diarias de robos de estos vehículos.



Este delito obedecería a un negocio clandestino, porque en el mercado hay ciclas cuyos precios van desde 180.000 hasta casi los 20 millones de pesos para venderlas, de nuevo, inclusive, por internet.



Los atracos a ciclistas en Cali -circulan más de 200.000- son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad del distrito caleño.



Pero los robos son más críticos los jueves, específicamente, por el halado, indicaron en la Policía.



En zonas como en el kilómetro 18, en la vía de Cali a Buenaventura, la población y ciclistas venían siendo blanco de asaltos.



De acuerdo con la Fiscalía y la Policía, los robos eran cometidos, a eso de las 5:00 a. m., en el sector conocido como Patio Bonito.



“En la vía a Buenaventura aprovechaban que los ciclistas iban agotados y los amenazaban con armas de fuego, hurtándoles sus bicicletas”.



No obstante, la Policía Metropolitana informó que siguen las capturas para prevenir la comisión de este y otros delitos.



CALI