Mujer de 75 años fue por arriendo y apareció asfixiada en salida de Cali

El crimen de la señora tiene adoloridos a los habitantes de un barrio tradicional del centro urbano de la capital del Valle del Cauca. Autoridades realizan un seguimiento para establecer quiénes le causaron la muerte y la dejaron en las afueras del norte local.



Mientras tanto, fue identificada otra mujer que apareció asesinadaen zona rural, al sur de la ciudad.



El pasado miércoles 25 de agosto, Beatriz Herrera, nacida en 1946, salió de su residencia del barrio Bretaña, en la comuna 9, a pocos minutos del centro de esta ciudad.

Beatriz Herrera apareció asesinada en las afueras de Cali. Foto: Archivo particular

Los allegados fueron enterados de su intención de ir en dirección al barrio Sindical, en la comuna 12, oriente local. Ella, según la primera versión, se dispondría a cobrar un alquiler y decidió ir porque no le estarían pagando.



El viaje era de unos 25 minutos. La familia empezó a extrañar que no regresaba al anochecer.



Uno de sus allegados dice que recibieron información sobre que ella presuntamente sí habría estado en la vivienda, donde reside un pariente, y, aparentemente, tomó regreso esa misma tarde.



Al amanecer del jueves 26 de agosto fue reportado el hallazgo del cadáver de una mujer en un cañal, aledaño a la Recta entre Cali y Palmira. Unos trabajadores avistaron un costal y, ante una sospecha, llamaron a la Policía.



La víctima tenía su cabeza envuelta en una bolsa plástica. En las diligencias de levantamiento no se encontraron documentos de identificación. En la morgue del Instituto de Medicina Legal se logró más tarde su reconocimiento.



Una primera versión indicaría que ella fue a cobrar el arriendo, pero las autoridades intentan precisar cómo desapareció.



En el sector del hallazgo, al norte de Cali, se aseguraba que debió ser asesinada en otro sitio y arrojado su cadáver en ese paraje. Nada de eso está aclarado.

Identifican mujer hallada en zona rural

Carolina Zúñiga Hermández, fue hallada muerta en el sector de La Reforma, al sur de Cali. Foto: Archivo particular

En la morgue del Instituto de Medicina Legal en Cali fue identificada una mujer que apareció muerta en la vía a La Reforma, en jurisdicción del corregimiento La Buitrera, al sur de la ciudad.



​Respondía al nombre de Carolina Zúñiga Hernández, cuyo cadáver fue encontrado el pasado viernes 27 de agosto.



Las autoridades intentan precisar las circunstancias en las que la mujer, de 25 años, madre de un bebé de 18 meses, resultó muerta en la zona conocida como 'El Camino del Minero', a un lado de la vía que lleva al corregimiento de Villacarmelo, una de las entradas al parque Nacional Natural Farallones.



Ella salió de su casa un día antes, el jueves 26 de agosto, del barrio Lourdes, en la ladera del sur local.



Una versión preliminar indicaría que presentaba lesiones de arma cortante.

