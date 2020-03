Así pasa los días una de las mujeres con covid-19 en Popayán

Ana Fernanda Muñoz Otaya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, es una de las personas contagiadas con covid-19, ciudad con 9 personas infectadas, entre ellos su alcaldes Juan Carlos López.



Los dos dirigentes caucanos, quienes son amigos, pasan por el aislamiento. Ella ahora está en teletrabajo.

Muñoz Otoya, nacida en Popayán, es una economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Desde noviembre de 2017, ejerce como la presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.



La funcionario le contó a EL TIEMPO cómo ha sido esta experiencia de ser portadora del virus, de cómo se contagió y cómo ha sido el seguimiento que le han hecho los entes de salud.

¿Cuál es su situación de salud?

Me siento bien, no tengo malestar de ningún tipo, ni siquiera tos en este momento. Estoy totalmente asintomática.

¿Cómo ha sido el aislamiento?

Desde el jueves pasado. Tomé la decisión tras conocer que algunos de quienes estuvieron en el evento 'Vive Popayán', en Bogotá, dieron positivo. Allí estaba mi amigo, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López.



Yo estuve en ese encuentro, muy cerca a esas personas, por eso me aislé y aislé a la gente que había estado cercana a mí. Inmediatamente, fui a la Empresa Prestadora de Salud (EPS) y les conté mi situación, que me encontraba con tos y que tengo 10 personas a mi cargo en la Cámara. Entonces, me dieron prioridad y me hicieron la prueba.

¿Cómo asumió el diagnóstico?

Cuando me dieron la noticia el impacto fue fuerte, no lo voy a negar. Apenas lo supe, llamé a mi papá y a mi madrastra y a los integrantes de la junta directiva y le envié un comunicado a toda la gente de la Cámara, diciéndoles sobre la situación. Mis padres aún no se han practicado la prueba.

¿Qué tipo de tratamiento le están haciendo?

Nada, estoy en observación, me llaman desde la Secretaría de Salud a preguntarme todos los días, cómo me siento, que si tengo fiebre, que si estoy teniendo problemas para respirar, pero no tengo nada de eso.



Estoy tomando mucha agua, me han mandado acetaminofén, si se me complica me imagino, me mandan algo distinto. Estoy comiendo normal, preparando mi propia comida.

Usted hizo un viaje al exterior recientemente, ¿no cree que su contagio se pudo haber producido en esa salida?

En el exterior no fue. El pasado 23 de febrero, viajamos a Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 40 personas de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), de Colombia Productiva, de las diferentes cámaras de comercio del país y las jornadas eran básicamente de hotel-universidad, universidad-hotel. Ninguno de los otros 39, han resultado positivos en coronavirus.



Cuando estuvimos en el aeropuerto de Atlanta el 29 de febrero no había ningún caso identificado, nadie nos revisó. Llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá y tampoco nadie nos revisó, pero de todos modos estuvimos preguntando en la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) qué recogimiento debíamos tener, en ese momento el protocolo era solamente hacer seguimiento a la temperatura y como yo no tenía síntomas pasé mi jornada normal hasta el ) 12 de marzo, ya el 13 viajé a Bogotá.

¿Ha podido conversar con el alcalde y sobre su situación de salud?

Yo lo llamé el martes, yo hablo con él todos los días porque es mi amigo. Yo estoy pendiente de cómo está y sé que está asintomático como yo.

¿Usted se vio con él en Bogotá?

Así como reuní con muchas personas, también me vi con el alcalde en el evento en Bogotá.

¿Usted se aisló desde que supo que el alcalde había resultado positivo en la prueba?

Sí. Yo me hice la prueba el viernes 20 de marzo, a causa de ese suceso, pero me aislé unos días antes de eso.

¿Cómo ha sido su aislamiento?

Trabajando. El fin de semana trabajé para tener a la ciudad abastecida, consiguiendo alcohol a los policías, consiguiendo tarros para empacar alcohol que donaron las empresas de caña del norte del Cauca, coordinando el transporte en las grandes superficies, estamos desarrollando un jabón para bañar a Popayán, coordinando los domicilios para que la gente no salga de sus casas.



También estamos trabajando en un proyecto para fumigar la ciudad con un producto desarrollado por una empresa caucana. Todo esto lo hago desde mi casa.





MOCHEL FRANCOIS ROMELEROUX

Para EL TIEMPO

POPAYÁN