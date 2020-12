Madre amenazaba con hacha a sus 6 hijos y a su pareja

Desde el pabellón de mujeres de la cárcel distrital en Buenaventura, la interna señalada por la Fiscalía de maltratar e "infundir miedo" con un hacha a sus hijos y a su pareja, negó las acusaciones y aseguró que nunca los ha agredido.

Ese miedo o pánico habría sido provocado, según la Fiscalía, por ataques de ira de esta bonaverense -de no más de 30 años- con improperios y supuestas agresiones físicas hacia sus hijos y a su pareja, que vendrían de tiempo atrás.



Tanto el padre como los hijos, dicen los investigadores, eran blanco de amenazas y hasta de presuntos intentos de ataques con hacha en la casa, en un barrio modesto en el puerto marítimo.



El fiscal calificó que los infantes habían crecido en un ambiente traumático e insistió en que los menores temían de continuos ataques por parte de la madre porque, presuntamente, perdía el control y los habría acosado e intimidado con un hacha.



Inclusive, una de las peleas más graves se registró este año entre la pareja y los menores, de acuerdo con la Fiscalía.



Tanto los menores como el padre temían por sus vida y allegados de la familia denunciaron el caso.



El fiscal del caso, en la solicitud de medida de aseguramiento, denunció que los hijos y el padre temen de represalias y creen que sus vidas están con mucho más riesgo que antes.



Sin embargo, la interna, en la audiencia de imputación de cargos no aceptó su responsabilidad en estos señalamientos. La capturada enfrenta un juicio por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo sucesivo.



Durante la audiencia, también surgió la pregunta de si la detenida sufriría algún trastorno de la personalidad, teniendo cuenta el grado de violencia hacia sus hijos y a hacia su cónyuge, quizás, "por algún rasgo narcisista que se estaría combinando con un profundo deseo de controlarlos y de ejercer dominio sobre su familia".



En ese hogar, dijo la Fiscalía, es probable que el nivel de maltrato haya sido tan extremo, al punto de que una adolescente habría intentado quitarse la vida.



Para la ley colombiana, quien maltrate física o psicológicamente a

cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en violencia intrafamiliar, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de cuatro a ocho años.



A su vez, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física,

sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en

cualquier condición de inferioridad.



Debido a que hay menores de por medio, esta madre no la tiene fácil judicialmente. Tras el juicio se conocerá si es culpable o no de violencia intrafamiliar con un hacha y un cuchillo para intimidar a sus hijos y a su pareja.



REDACCIÓN CALI

