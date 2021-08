El misterio de la muerte de 2 mujeres, una en cañaduzal y otra, en su casa

Las autoridades buscan precisar qué le sucedió realmente a la mujer que fue hallada a pocos metros de un cañaduzal, en la vía entre Cali y Palmira.

El cuerpo tenía una bolsa que le cubría la cabeza.



Sin embargo, de acuerdo con lo que observaron policías que la encontraron es que no mostraría señales de que se habría defendido.



Sin embargo, el hecho de tener la bolsa motiva a las autoridades y a delegados de la Fiscalía a pensar que alguien la llevó a ese lugar inhóspito, la dejó abandonada, cubriéndole intencionalmente la cabeza.



El cadáver fue dejado, además, en medio de basuras, quizás para no levantar sospechas.



El teniente coronel Germán Manrique, comandante de Policía de Palmira, dijo que será la Fiscalía la que determine qué sucedió y se espera que el Instituto Nacional de Medicina Legal agilice la entrega del reporte de la necropsia.



Además de buscar indicios que arrojen la causa de la muerte, las autoridades también buscaban identificar a la víctima que tendría entre 50 y 60 años.



Otro misterio que la Fiscalía trata de esclarecer es la muerte de la enfermera Paola Murillo Velásquez.



Tenía 32 años y trabajaba en la clínica San Francisco de Tuluá.



Allí, en este municipio del centro del Valle del Cauca aún se preguntan qué pasó porque todavía no se sabe por qué y cuál fue la causa de la muerte, ocurrida el 21 de julio.



En la clínica quienes conocieron a la joven la describen como una persona sonriente que estaba dedicada a su trabajo, a los pacientes a quienes atendía con dedicación.



Además, le gustaban los animales, en especial, los perros.



Era cumplida con los turnos laborales, pero ese día no aparecía en el centro asistencial.



Esto generó incertidumbre entre una de sus compañeras porque no contestaba el teléfono.



La llamaron insistentemente hasta que una compañera fue a su casa, en la calle 25D número 10-28, del barrio Marandúa.



Al llegar y luego al lograr ingresar encontró el cuerpo. No había señales de violencia. No tenía heridas. Estaba sin signos vitales, lo que aumentó los interrogantes.



En la clínica lamentaron la muerte de la enfermera a quien le rindieron un homenaje con globos blancos.



