En la tarde del martes 7 de febrero, la muerte trágica dejó conmocionados y adoloridos a los allegados y a los distintos estamentos de la universidad del Valle.



La Dirección Universitaria y el cuerpo de profesores y empleados de la Facultad de Ciencias de la Administración enviaron mensaje a los padres, familiares, compañeros, profesores y amistades de Dayana Stefanía Sarria Moreno, alumna de segundo semestre en el programa de Administración Turística.

"Presentamos, a nombre de la comunidad universitaria, un sentido mensaje de condolencias y solidaridad a sus padres, Luis Carlos Sarria y María Edith Moreno, familiares, profesores, compañeros, amigos y allegados. En este momento no hay palabras para expresar los sentimientos de dolor que nos afligen pues constituye para el Alma Máter una pérdida irreparable.", dice el mensaje de las directivas y docentes.



Y sigue: "El mejor homenaje para Dayana Stefanía será avanzar juntos como conglomerado humano y fortalecer los lazos solidarios que nos hagan más sensibles a las necesidades de los otros".



Reiteramos la invitación a la comunidad universitaria a fortalecer el trabajo colectivo para enfrentar este tipo de situaciones que nos afectan como sociedad

La Universidad se declaró a disposición para ofrecer a la familia de Dayana Stefanía el apoyo en atención profesional que requiera para afrontar estos difíciles momentos. Así mismo, reiteramos la invitación a la comunidad universitaria a fortalecer el trabajo colectivo para enfrentar este tipo de situaciones que nos afectan como sociedad".



La Representación Estudiantil expresó su dolor y convocó a una asamblea donde se rinda honor a la estudiante y se hable de salud mental.



Jesús Darío González, exsecretario de Bienestar Social en Cali, dijo que "se prenden alarmas por la salud mental; son tiempos difíciles. Hay que abrazar nuestra juventud, abrazarnos en nuestros entornos, conquistar mínimos de tranquilidad para vivir con horizonte común de esperanza".



La concejala Ana Erazo apuntó: "Dolorosa la partida de Dayana. Mi abrazo fuerte a sus padres y amigos. Quiero pedirle al rector de la universidad que más que un comunicado, necesitamos cambio en la atención psicosocial que no responde a las necesidades de los estudiantes".



La Red Egresados de Sociología Universidad del Valle escribió "Lamentamos lo ocurrido e instamos a la institución a prestar la atención pertinente a la grave situación de salud mental que atraviesa la comunidad universitaria".



[COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA] 🖤 pic.twitter.com/H15EvMwzfF — Fac. Admon Univalle (@admonunivalle) February 8, 2023

El apunte de Jan Grill@JanGrill fue "que tristeza hoy en la Universidad del Valle!...hay mucho trabajo por hacer para atender este conjunto de problemas de salud mental creciente que es tan complejo dentro/fuera de la U".



El mensaje de @Anamarilla6 se refirió a "la presión, la competencia, las notas, los problemas económicos, la vida misma; la universidad puede ser una experiencia traumática que en algunos casos termina en tragedia. Ojalá Univalle le preste atención a los hechos de hoy y se tomen más en serio la salud mensal".

Mientras que Go_Vegan.LU@lu_vegan anotó que "la salud mental hace parte del modelo educativo, no podemos seguir proyectando jóvenes para el futuro, si no existen las herramientas para enfrentarse al mismo.Todo a punta a que lxs jóvenes hoy estamos en emergencia".



Desde @Tropimamerta se cita asÍ: "A mí la Universidad del Valle me dejó sola y me revictimizó cuándo denuncié una situación de acoso que me causo una crisis depresiva y ansiosa".



Para Christian Cuan, "la Universidad del Valle se preocupa cuando se mata la gente, pero cuando uno pide cita y se la dan a los dos meses con un psicólogo que te dice "échale ganas" y que no te da más de 3 citas por costos y por no abrir un historial ahí si no pasa nada".

