En medio del incendio en Valparaíso (Chile) murió Erika Acosta, oriunda del Valle del Cauca, quien habría llegado a una casa llamada por un hombre con el que tuvo una relación corta y difícil.



Al lado del cadáver de la mujer apareció el ciudadano chileno. Las autoridades de ese país intentan precisar si fue un feminicidio y la participación de terceros en la muerte de la mujer, o sea de quien era su pretendiente.



"Fue un feminicidio, él me mató a mi hija", sostuvo Carmenza Acosta, durante plantón.



Nunca llegaba tarde. En el supermercado donde Erika Acosta trabajaba en Valparaíso, empezó la extrañeza sobre el paradero de la empleada puntual, sonriente, soñadora y amorosa con su familia.



Era la mañana del domingo primero de mayo en esa ciudad. Cuentan que ella, una hija de Zarzal, norte del Valle, pasó hacia las 8:30 de la mañana frente al negocio y siguió de largo. Tenía media hora para ir y volver.



Sus compañeras y compañeros de trabajo creen que el hombre con el que sostuvo un romance la habría llamado hasta su casa, a unas cuadras de allí.



A las 9:00 de la mañana no hubo respuesta en su celular y en las vecindades más tarde se desató la alerta por el incendio en una casa en el sector de Villa Rosa María de El Quisco, una comuna en la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, del litoral central chileno.



Plantón por justicia ante muerte de Erika Acosta en Chile Foto: Archivo particular

Los Bomberos y otras entidades de emergencia llegaron y se encontraron con dificultades para entrar al domicilio. No era fácil el acceso por la puerta ni por las ventanas.



Pero empezaron a correr las noticias sobre una pareja muerta en medio del incendio.



El asombro y dolor fue cuando circuló que la mujer era Erika Acosta, la colombiana que llegó unos años atrás desde Zarzal, municipio a unas dos horas de Cali.



Cerca, en la misma casa, apareció muerto un hombre cuyo nombre era Francisco, de 47 años, el dueño del lugar, a quien ella había conocido como cliente y con quien tuvo un romance de un poco más de un mes.



Los conocidos de Erika supieron que él, al comienzo, habría sido galante y detallista.



Una amiga dice que Erika no quería continuar la relación porque el hombre pasó a un temperamento más agresivo y no declinaba en su intento de rescatar la relación con promesas.



Otra compañera asegura que desde el primer día del incendio supieron que no era un accidente.



La colombiana ya estaría fallecida cuando empezó el fuego y en el sector se comenta que tendría una herida, al parecer, de arma cortante. El hombre presuntamente luego pudo atentar contra su propia vida, aunque esos datos están en investigación.

Sepelio de Erika Acosta en Chile Foto: Archivo particular

Pero la historia no está completa, a decir de autoridades chilenas. De acuerdo con el Rednoticiasvr, el subprefecto Ricardo Castillo, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, informó que “en base a las diligencias que aún están en desarrollo y los antecedentes que se han ido recabando en el transcurso de esta investigación Y de forma preliminar se pudo establecer qué podría existir participación de terceros en la muerte de esta mujer por lo mismo"



Anotó que "considerando los antecedentes qué existen y qué hay en la relación con la otra víctima que estaba también fallecido en el lugar podría corresponder a un femicidio y un posterior suicidio de la persona no obstante se siguen realizando investigación al respecto”.

Somo servicio nacional de la equidad de género lamentamos y condenamos este nuevo femicidio...No es posible iniciar acciones legales por cuanto el femicida resultó fallecido en el instante FACEBOOK

Paula Cifuentes, jefe de Unidad de Violencia contra la Mujer en Chile, le dijo a Meganoticias.cl que "como servicio nacional de la equidad de género lamentamos y condenamos este nuevo femicidio ocurrido en nuestro país. No es posible iniciar acciones legales por cuanto el feminicida resultó fallecido en el instante".



Los cuerpos fueron remitidos al Servicio Médico Legal para los análisis forenses que permitan determinar lo ocurrido.



El lunes 2 de mayo, frente al sitio de trabajo, se instaló un plantón en memoria de la colombiana y para pedir que se rescate su nombre como trabajadora, servicial y amistosa.



Erika llegó sola a Chile unos años atrás, pero en septiembre aterrizaron su hijo, de 13 años, y su mamás



En Zarzal, de donde es oriunda la familia, la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes lamentó "profundamente la trágica desaparición de la zarzaleña Erika Acosta, ocurrido el pasado domingo en una ciudad de Chile. Desde aquí enviamos un cariñoso saludo a su señora madre, a su hijo y demás familiares. Los abrazamos con nuestras oraciones y pedimos a Dios la reciba en su reino eterno".



CALI

