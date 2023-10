El cantante cubano Tirso Duarte, de 45 años, fue encontrado en la vía pública en la mañana de este viernes 29 de septiembre con heridas en su cuerpo luego de haber sido víctima de un ataque en Tumaco.



Según indicaron las autoridades, el artista se encontraba en el barrio La Cordialidad, en la zona urbana del municipio de Tumaco, y fue trasladado lo más pronto posible al Hospital San Andrés de Tumaco, en donde indicaron que se encontraba “en malas condiciones”.



(Puede leer: Aparece el hijo de Tirso Duarte con llamado urgente tras asesinato: 'Sabía que pasaría').

El artista musical cubano fue diagnosticado con un trauma craneoencefálico severo y una herida en el tórax, con arma cortopunzante, según indicaron las autoridades.



Posteriormente, fue llevado a la ciudad de Pasto, capital de Nariño, en donde “debido a la gravedad de sus heridas, fallece”, confirmó la Policía.



Ha partido un ‘Timbero’ de verdad, a todos los vecinos del oriente de Cali, en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos, mis sinceras condolencias. Tirso Duarte, con todo su talento, era ante todo pueblo, ritmo, cadencia y fuerza”, señaló el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lamentando el fallecimiento del cantante.



(Además: El enigmático mensaje que dejó el cantante Tirso Duarte antes de morir: 'Qué miedo').

¿Quién era Tirso Duarte?

Duarte no solo era cantante, sino también compositor, pianista y arreglista. Nació en La Habana, Cuba, el 12 de abril de 1978.



En sus inicios como artista, tocó el teclado para Pachito Alonso, luego de haberse preparado como músico en el Conservatorio Amadeo Roldán. También, tocó para La Charanga Habanera, más o mensos desde 1998 hasta 2001, indica el portal de Last FM.



Luego, continuó su carrera como vocalista en NG La Banda y fue uno de los fundadores de la banda Pupy y los que son son.



Más tarde, pasó a dirigir su propio grupo, La Sonoridad, y fue miembro de Afrocuban All Stars.



Entre sus temas más famosos está ‘Charanguero mayor’, ‘La vecina’ y ‘Riqui Rincón’. Hace unos cinco meses, lanzó ‘Pa' Cali’, un nuevo tema de la salsa cubana y salsa timba.



El artista se autoproclamó como intérprete “de lo mejor de la salsa cubana romántica para bailar gozar y dedicar con amor, salsa con letras viejitas pero buenas”.



(En otras noticias: Asesinato de comerciante conmociona al norte de Bogotá: extorsión es la hipótesis).

Facebook Twitter Linkedin

Tirso Duarte. Foto: YouTube: Tirso Duarte

‘No aguantó su cuerpo’

"No aguantó su cuerpo, seguirá en los corazones de quienes lo conocimos al loco como le decía, el maestro de piano, compositor, productor, cantante Tirso Duarte vivirá con su música QEPD", informó Rosa González, su mánager, confirmando la muerte del cubano.



Entre todas las lesiones que sufrió, “las radiografías arrojaron fracturas en el cráneo y además moretones en el ojo derecho”, que terminaron siendo mortales.



Según detalló el Gerente del Hospital Departamental de Nariño, Dr. Nielsen Alvear, la fractura en el cráneo le ocasionó un trauma “bastante serio” y “fallece dado el compromiso tan grave que tenía a nivel cerebral”.



También, indicó que el cubano estaba con ventilación mecánica antes de morir, un neurocirujano lo examinó, pero “el compromiso fue bastante serio”, a tal punto que, si sobrevivía, “hubiera quedado con secuelas serias permanentes”.



Según indicaron las autoridades, aún están investigando los hechos y hacen llamado a colaborar con la justicia, dado que es poco lo que se conoce de las circunstancias que llevaron a que el cantante fuera agredido y abandonado a su suerte.



(También: Estructuras armadas de Medellín responden al supuesto plan para atentar contra 'Fico').

Facebook Twitter Linkedin

Tirso Duarte. Foto: Instagram: Tirso Duarte

Las primeras hipótesis apuntan a que pudo tratarse de una riña y otros señalaron que el hecho es reflejo de “la situación de violencia que se vive en Tumaco”. No obstante, aún nada está confirmado y es materia de investigación.



“Es importante resaltar que el cuerpo técnico de investigación criminal adelanta las acciones investigativas, con el fin de lograr el esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon estos lamentables hechos”, señaló la Policía, que también rechazó “con contundencia estos actos criminales y solicita la colaboración de la ciudadanía en el sentido de brindar información oportuna y veraz que permita la identificación y captura de los responsables”.



La Policía también investiga con quién estaba Tirso antes de su deceso y las circunstancias por las cuales estaba su cuerpo completamente solo al momento cuando dieron aviso a las autoridades.



Además, llama la atención un enigmático mensaje de Tirso unos días antes de su fallecimiento. "Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí", dijo en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.



En ese mensaje, Tirso agregó: "Y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo, jajajajajaj".

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO