Muere en confusos hechos universitaria tras caer de un quinto piso

Las autoridades indicaron que se busca precisar la veracidad de alguna de las versiones que surgieron alrededor de la muerte de la universitaria.

La Policía reportó durante la madrugada de este domingo la muerte de Valentina Castro Rojas, de 23 años, en un edificio del barrio El Caney.



El capitán César Augusto Polanco, comandante de la estación de Policía del sector, informó que se recibió un llamado a las 4:07 a.m. sobre una presunta situación confusa en un apartamento.



La patrulla del cuadrante llegó y encontró a una mujer en el suelo del patio del primer piso de ese inmueble, en la carrera 85D con calle 48. Ya no presentaba signos vitales.



Con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se llevaron a cabo las diligencias de levantamiento y la recolección de información.



La muerte de Valentina Castro Rojas causó asombro y dolor entre sus familiares y compañeros de estudio.

Yolanda Rojas le envió un mensaje: "Mi niña hermosa fue corto el tiempo que me acompañaste y le doy gracias a Dios por ese tiempo. Seguirás siendo siempre mi niña hermosa. Te amo y te amaré".



Liliana Labrada apuntó en redes: "MI nña por qué nos dejaste tan pronto...Te extrañaremos mucho".



Félix Vásquez escribió: "Tu inesperada partida nos deja un vacío en el corazón".



Las autoridades no descartan que haya sido una acción voluntaria, sin que se precisen circunstancias, pero también se busca determinar con quién se encontraba y otros detalles para aclarar lo ocurrido.



La Policía no confirmó ninguna detención, como se dijo en algunos medios.



