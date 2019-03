Muerte de policía prueba infiltraciones en protesta del Cauca: Duque

La muerte de un miembro de la Policía este miércoles en el Cauca en medio de un ataque a la Fuerza Pública, demuestra - según el presidente Iván Duque- que la

"hay infiltraciones de grupos armados", entre las organizaciones indígenas que adelantan una protesta desde hace una semana con bloqueos en la Vía Panamericana.

"Esas infiltraciones deben ser denunciadas y esperamos que los organizadores (de la protesta) nos ayuden a encontrar a los responsables", manifestó Duque en una alocución desde la Casa de Nariño.



El mandatario pido a las organizaciones de las protestas que colaboren a identificar a los responsables del ataque en el norte del Cauca y aseguró que se les judicializará.



Las autoridades del Cauca reportaron como una emboscada el ataque en el que no solamente murió un policía sino que resultaron heridos seis más. También tres indígenas.



La primera versión habla de un ataque de disidencias, pero en la zona se mueven otros grupos armados. Horas antes se presentaron hostigamientos en una ruta hacia Suárez, en el llamado 'corredor humanitario'.



Después de una noche de hostigamientos en el corredor humanitario, a las 6:00 de la mañana uniformados de Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía llegaron a despejar el paso en el sector de La Agustina, corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, a mitad de camino entre Popayán y Cali.



Hacia las 11:00 de la mañana, el coronel Fabio Rojas, comandante de la Policía Cauca, reportó por redes sociales que se buscaba despejar el paso y señaló que "la obstrucción de vías públicas, los bloqueos y saqueos no ayudan a solucionar los problemas, los empeoran"..



Pasado el mediodía, la tensión aumentó cuando llegó una lluvia de disparos. Una primera versión señalaba que sería un ataque de disidentes de un grupo armado ilegal, aunque las autoridades no descartan la participacipación de manifestantes.



El coronel Rojas dijo que el patrullero Boris Alexánder Benítez recibió un impacto en el cuello y fue remitido a una clínica del sur de Cali, en el Valle del Cauca. Pasadas las 2:00 de la tardes se confirmó su fallecimiento.



En un comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) señalo que algunos medios quieren deslegitimar su protesta y señala que la "comunidad reporta que vieron al lado de Esmad y Emcar de la Policía, hombres vestidos de civil portando con armas de largo alcance".



Y anota que fueron uniformados quienes hirieron a tres indígenas, entre ellas una integración de su misión médica.



Autoridades de Quilichao pidieron a los indígenas que mantengan su protesta pacífica y no se acerquen al parque de Mondomo por los riesgos. A esa alcaldía llegaron inquietudes de personas que habrían visto a civiles con armas largas en la zona.



En la región se mueven disidencias de las Farc y bandas como 'Los pelusos' y el 'Clan del Golfo'.

El secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes Guzmán, dijo que siete uniformados sufrieron heridas, lo mismo que tres integrantes de las comunidades indígenas.



Los policías heridos son Wílmer Andrés Álvarez, Maicol Enrique Flores, Raúl Albeiro Fajardo y Juan Carlos González; y los militares Alejandro Ríos Cardozo, Jhon Alexis Montaño y Marlon Lara.



Aunque se cree que los responsables del ataque serían presuntos disidenten de las Farc, en la zona también hay miembros de bandas como 'Los Pelusos' o el 'Clan del Golfo', por lo que todavía no se aclara al grupo responsable del acto.



Unas 16.000 indígenas bloquearon en cuatro puntos la carretera desde el pasado 12 de marzo. El taponamiento ha generado reportes de pérdidas de más de 10.000 millones de pesos, desde sectores como el transporte de pasajeros, movilización de alimentos y otras actividades.



POPAYÁN