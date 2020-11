Muere joven durante una presunta riña entre hinchas de fútbol

Disparos y cuchilladas se presentaron en medio de una caravana de hombres en motocicletas. La situación causó susto en la noche del martes entre los habitantes de un sector residencial.



En la zona no es la primera vez que se presentan incidentes similares.

Hacia las 10:30 de la noche la tranquilidad del barrio Las Acacias se vio alterada cuando se sintió el acelere de motocicletas y la gritería. La situación se volvió más tensa cuandi empezaron las detonaciones.



( Le puede interesar: Toma de Casa Arzobispal y Santa Elena por familias que piden vivienda )

Una versión se refiere a un enfrentamiento de hinchas y otra que se trataría de una rencilla por otros asuntos entre jóvenes en la carrera 25 con calle 19. Los disparos se sintieron también en el vecino barrio San Pedro.

Un entrenamiento entre integrantes de las barras bravas del América y del Deportivo Cali desató una balacera en el barrio Las Acacias donde un hombre de 24 años, seguidor del cuadro verde fue asesinado. https://t.co/6Clqq4g2Uw — Mario Lince (@MarioALince) November 25, 2020

En medio de la confusion cayó de la motocicleta Brayan Fernando Londoño, de 24 años. Su muerte se debería a heridas de arma cortante propinadas por otros jóvenes. No está claro si la víctima era parte de la caravana.

El incidente se extendió durante media hora. "Yo no sé si hubo pelea de hinchas. La mayoría no vestía los colores de los equipos, pero la riña fue como de media hora", dijo una residente. Otros testimonios apuntaban a que unos jóvenes intentaron afectar un grafitti en un espacio que han mantenido hinchas del América.



En el sector no sería la primera vez que se registran incidentes. El 11 de junio de 2017 murió baleado Alberto Arias, de 24 años, conocido como ‘Beto’, hincha del equipo rojo.



En octubre de 2018 se presentó otro enfrentamiento que no dejó víctimas.