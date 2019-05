Muere arrollado un bebé en confuso accidente en colegio de sur de Cali

Las autoridades iniciaron una investigación para aclarar las circunstancias en la que un niño, de 2 años, murió en un accidente de tránsito en un parqueadero interno de un establecimiento educativo.



En la tarde del lunes se reportó la tragedia en el sector de Pance, al sur de la capital del Valle del Cauca.



Ante la alerta acudieron las autoridades de Tránsito y los Bomberos Voluntarios.

A las 3:45 de la tarde se registró un confuso incidente en la carrera 120A con calle 16.



Una primera versión indica que el niño, de 2 años, se cayó accidentalmente cuando se abrió una puerta trasera de una camioneta particular. El conductor no se dio cuenta de esa situación y sobrevino el drama, indicó la Policía.



Las autoridades no aclararon si fue arrollado por el mismo automotor, desde el cual se fue al asfalto, o si fue alcanzado por otro vehículo en inmediaciones del colegio Berchmans. El menor de edad murió casi en el acto.



El Cuerpo de Bomberos llegó hasta el sitio ante las voces de una emergencia. Al sitio también comparecieron unidades de Criminalística para las tareas de levantamiento e indagaciones preliminares en un parqueadero interno del establecimiento.



William Bermúdez, del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, dijo que acompañamos a la familia y a la comunidad educativa en este doloroso caso."Hoy se presentó un siniestro vial en las instalaciones del Colegio Berchmans por la caída de un ocupante menor de edad, que es atropellado por un vehículo tipo camioneta. El menor fallece en el lugar de los hechos".



En un comunicado, el Colegio lamentó el accidente se presentó cuando eran recogidos dos alumnos y "un pequeño que se encontraba en el vehículo cayó al suelo al pie de la rueda del automotor de manera inexplicable, siendo atropellado por el mismo carro. Sentimos un profundo dolor por esta situación y expresamos nuestra solidaridad con la familia del menor. Invitamos a toda la comunidad educativa acompañar a los familiares en este doloroso momento".



CALI