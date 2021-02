En Cali ya aplican sanciones para motociclistas que no porten casco

A través de esta medida se busca evitar los accidentes de tránsito y proteger la vida e integridad de los motociclistas, los más vulnerables en casos de accidentes.

A partir de hoy, aquellas personas que conduzcan moto y no porten de manera correcta el casco reglamentario, recibirán sanciones económicas.



De esta manera quedó estipulado en la resolución 23385, emitida por la Agencia de Seguridad Vial, que fue sancionada hace un mes.



Dentro de las principales normas a la hora de conducir motocicleta, la persona que la conduzca debe llevar casco puesto de manera correcta, con el abatible o visera cerrada y no estar acompañada de ningún dispositivo móvil dentro del mismo. Solo está permitido el uso de manos libres.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, advirtió que de no cumplirse con las principales reglas, el motociclista se expone a recibir una sanción pecuniaria de al menos 15 salarios mínimos (460 mil pesos).

A partir de mañana se aplicarán sanciones económicas a quienes no cumplan con lo establecido en la resolución 23385, la cual regula el buen uso de casco🛵.



“Quien no porte casco reglamentario al momento de ser requerido, o sea sorprendido sin el mismo será objeto de inmovilización”, agregó el funcionario.



Cabe recordar que en justamente hace un mes empezó a regir la medida, pero de jornadas pedagógicas que incluyeron espacios de sensibilización y socialización de la resolución.



