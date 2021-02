Alcalde de Cali propone un 'todos ponen' para salvar finanzas del MIO

El sistema de transporte masivo MIO no vive el mejor de sus momentos. Factores como la pandemia y el incremento a gran escala del transporte informal, han golpeado de manera crítica las finanzas del sistema, que pide a gritos soluciones integrales.



Ante este panorama, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso durante un encuentro entre funcionarios de la administración distrital y operadores e integrantes del sistema de transporte, un ‘todos ponen’.

“Todos los actores del sistema deben entender que la riqueza del estado local de Cali es limitada y que no podemos sacar recursos de otras inversiones sociales que también lo requieren con urgencia", indicó el primer mandatario de los caleños.



Cuenta el Alcalde que durante el encuentro se presentó un análisis del año pasado del sistema, con la incidencia de kilómetros, así como el número de pasajeros que se movieron, la manera en la que se presentó la oferta del servicio del MIO y los costos que revelan una cifra de “350 mil millones de pesos tanto vía tarifa como diferencia tarifaria, donde cerca de 222 mil millones fueron asumidos por el distrito de Santiago de Cali para no frenar la movilidad de los ciudadanos”.

Representantes de la Alcaldía de Cali, operadores del MIO y Metrocali, se reunieron para buscar salidas a la crisis del sistema. Foto: Alcaldía de Cali Representantes de la Alcaldía de Cali, operadores del MIO y Metrocali, se reunieron para buscar salidas a la crisis del sistema. Foto: Alcaldía de Cali

Para el mandatario caleño, este monto es “excesivamente elevado”, razón por la cual, invitó a todos a presentar propuestas orientadas a crear un plan de acción integral que busque “mejorar la calidad del servicio a los usuarios tanto en seguridad, infraestructura y nuevas ofertas, sin tocar tarifas ni más impuestos, por la coyuntura de la pandemia”.



“El MIO hay que defenderlo y no se puede deteriorar más, es elemental para el ciudadano. En esta reunión se dejaron claras las bases para salvar el sistema y promoverlo. En la medida en que podamos resolver los problemas estructurales para poder ofertar un mejor servicio, más kilómetros y más frecuencias es la solución. Vamos a sacar adelante el MIO y vamos a sobrepasar las dificultades económicas tanto del municipio como de los agentes del sistema”, dijo Eduardo Bellini, gerente del operador Blanco y Negro.



Para el martes 2 de marzo del 2021 fue citada una nueva reunión.