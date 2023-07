Un hombre señaladode hurtar en el barrio Junín fue asesinado con arma de fuego por un motorizado que pasaba por el sector.



Las autoridades investigan el hecho y reiteran su llamado a evitar la justicia con mano propia.



Según detalla el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en este sector del sur de la ciudad, sus habitantes estaban alertas, debido a que se han presentado continuos robos.



“Son hechos que se han venido presentando y en especial, en el barrio Junín, donde momentos antes habían sido hurtadas dos personas y sus elementos, y cinco minutos o 10 minutos después de que le endilgaban a unas personas de que habían sido los autores materiales de este hurto, pasan en una motocicleta, realizan unos disparos y lesionan a uno de ellos gravemente que posteriormente muere en el hospital”, cuenta el uniformado.



Gualdrón agregó que por el momento están en etapa de investigación para determinar si el fallecido era o no el atracador.



“Estamos en la investigación para ver si realmente estos jóvenes, la persona que murió participó en este hurto, no le llamamos aquí justicia por mano propia, sino solidaridad equivocada de algunos ciudadanos que activan algún llamado”, agrega.



“Todo ciudadano se tiene que solidarizar con lo que sucede en su entorno y protegiendo a propios y terceros pero no utilizando esta justicia con mano propia agrediéndolos ni usando armas, se deben de capturar y entregárselo a autoridad y ella sea quien lo ponga en manos de la Fiscalía y respondan por estos hechos”, añadió el uniformado.



