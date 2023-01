Siguen los 'motoatracadores' al acecho en Cali. Lo hacen en grupos. En este caso, fue de noche, en el barrio El Sena, en el nororiente de la ciudad.

El hecho quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales. Sucedió a las 11:26 de la noche del pasado viernes, 20 de enero.



Una cámara de seguridad graba un carro blanco, estacionado en una de las calles del barrio. Está en un costado.



Luego ser observa que llegan seis motocicletas, cinco de las cuales tienen parrillero.



Ante la situación y viéndose acorralados, el conductor del carro particular enciende el motor, pero finalmente no puede huir.



Hay tensión y el pánico aumenta, cuando dos de los motociclistas se bajan de la moto y uno de ellos saca un arma de fuego.



Luego empieza a patear el vidrio del copiloto.



Al parecer, no logra su propósito y después la gallada huye del lugar.



En Cali está operando el grupo motorizado 'Gema' que fue activado por la Policía Metropolitana de la ciudad y la alcaldía de Cali.



Tanto el comandante de la Policía en Cali, general José Daniel Gualdrón, como el secretario de Seguridad distrital, Jimmy Dranguet, anunciaron también recompensas de hasta 50 millones de pesos a quien dé informes para atrapar, procesar y encarcelar a 'motoatracadores', que sigue generando pánico por amenazar con armas a la población.



