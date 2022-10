En dos accidentes que quedaron grabados en cámaras de seguridad en calles de Cali, se observa cómo ambas víctimas fueron arrolladas por vehículos, pero sus conductores siguieron de largo sin auxiliarlas.



¿Indiferencia o el temor a responder ante la ley? Son preguntas que agudizan la indignación de ciudadanos y de los familiares de las mismas personas atropelladas.

El caso más reciente sucedió el pasado 2 de octubre, en la carrera 16 con calle 23. Es una zona del sector La Playita, en el sur de la ciudad.

En el video se observa a una joven motociclista a lo lejos, cuando una camioneta, tipo microbús, choca con ella.



La joven conductora cae al piso con su moto y queda inmóvil en el lugar.



Según allegados, su estado es delicado y se encuentra hospitalizada en la clínica Rey David, ubicada en el norte de Cali.



Mientras tanto, el microbús continuó su paso. En el video no se observa si el motorista, en esa grabación, habría tenido intención de detenerse.



Por su parte, motociclistas frenan al ver a esta víctima para darle ayuda.



Allegados de la joven dicen que la familia está dispuesta a llevar el caso ante la Fiscalía y clama a la Policía para que el conductor de la buseta sea ubicado.



Así mismo, se espera determinar exactamente qué fue lo que sucedió.



Familiares de la joven han sostenido que fue golpeada porque "la buseta la cerró".



El segundo caso ocurrió a las 4:45 p. m. del pasado 24 de septiembre. Tuvo lugar en la calle 44 con carrera 10.



El hecho también quedó en un video, en el que se observa a un hombre cruzar la calle, pero es arrollado por un taxi también tampoco se detuvo.



La víctima quedó en el lugar.



Vecinos indicaron que fueron auxiliarlo. Aparentemente no habría mostrado lesiones o heridas, pues se levantó del pavimento y aunque le dijeron que lo llevarían a un centro asistencial y alertar a las autoridades, esta persona habría dicho que no había necesidad.



Se levantó y fue caminando, aunque no se notaba que no se había sobrepuesto al impacto del vehículo.



El líder Jhonny Rangel, del gremio de taxistas Mancha Amarilla, rechazó esta falta de solidaridad y de asumir la responsabilidad en accidentes de este tipo.



