Motociclista chocó y huyó del lugar abandonando a su acompañante

Las autoridades de tránsito en Cali buscan precisar dónde ocurrió una discusión en plena vía que quedó grabada en redes, tras un choque entre un taxi y una motocicleta.

Se observa que el motociclista iba con una acompañante mujer. El motociclista y ella se bajan, mientras el conductor del taxi sigue discutiendo. El caso ocurrió de noche.



(Lea también: El misterio por desaparición forzada de un soldado en el Valle)



Minutos después, el motociclista se va del lugar, dejando a su acompañante en la vía.

Motociclista no quiso responder por el daño de la moto, huyó del sitio dejando a su novia pic.twitter.com/CRq7Czyi4u — CaliWeb (@CaliWebCo) October 11, 2021

El taxista trata de evitar que se vaya, pero en las imágenes se observa que no lo logra.



El video ha generado diversas reacciones y cuestionan al conductor de la moto, primero por no resolver lo ocurrido en el choque y segundo porque aparentemente se habría despreocupado de la mujer al dejarla.



(Lea también: Pese a los ataques, normalizan y ajustan rutas del sistema MIO)



En la Secretaría de Movilidad de Cali piden a los conductores manejar con prudencia y respetando las señales y normas de tránsito, de no invadir carriles.



También piden mayor conciencia y no marcharse de un sitio donde ha ocurrido un accidente, esperando la presencia del respectivo guarda.



(Además: Homenaje a padre de deportista caleño asesinado durante atraco)



CALI