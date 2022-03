El Inspector de Policía de la comuna 2 de Cali ordenó recuperar el espacio público en el sector de Puerto Rellena y debido a esto regresó la controversia acerca del monumento a la Resistencia, que fue construido por habitantes de este sector de la capital del Valle del Cauca, durante el paro nacional del 2021, y que un sector de la sociedad caleña ha pedido que sea derribado.

"Ordenar de forma inmediata y sin dilaciones para que el comité de control de invasiones y protección de ecosistemas proceda a la recuperación del espacio público y la remoción de bienes que ocupan el espacio público identificado como el separador vial ubicado en la calle 36 entre carreras 46 y 48 del costado de la comuna 11 de Santiago de Cali", este es el artículo tercero de la orden del Inspector de Policía.



La solicitud del Inspector de Policía ha sido resaltada por el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, quien le pidió al Secretario de Seguridad y Justicia, "amarrarse los pantalones y recuperar la institucionalidad. "Lo que está expresando el Inspector de Policía es que se debe remover eso que han llamado monumento a la Resistencia", afirmó Rodríguez, quien es el coordinador departamental del partido Centro Democrático en el Valle del Cauca.



El concejal Rodríguez calificó la decisión del Inspector de Policía como "valiente".



Al referirse a la petición del Inspector de Policía, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, señaló tres puntos: Primero, que los Inspectores de Policía son autónomos. Segundo, que un sector de la comunidad presentó una queja frente a unas casetas ubicadas a los lados derecho e izquierdo del monumento a la Resistencia. Tercero, que el monumento no es lo que está en discusión, sino las casetas, que sí invaden el espacio público.



Soler sostuvo que "no sé porque hay gente que lo quiere confundir, no sé si de mala manera o de manipulación".



Agregó que "nadie porque estar diciendo, como he visto en redes sociales, que van a tumbar el monumento. Me parece que de muy mala fe, algunas personas tratan de confundir, tratan de alterar y me parece que eso no es buen mensaje (...) No puede haber una mala lectura, y menos azuzar jóvenes que hoy en día están trabajando, que están produciendo (...), no es bueno tratar de decir que les va a tumbar su monumento, siendo que eso no es lo que está en discusión. Hay un intento de manipulación mediática de los temas por personas que con algunos cálculos electorales quieren causar incendios y quieren generar problemas".



Cabe recordar que el monumento a la Resistencia cuenta con permisos del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali.



El funcionario agregó "que se han generado tensiones, la ciudad quedó bastante fracturada y polarizada (después del paro nacional)".

