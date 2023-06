A raíz de la polémica desatada por el falso video donde la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, aparecía siendo víctima de un ataque violento por parte de una persona que se movilizaba en un vehículo, otras precandidatas se han pronunciado rechazando los hechos.

Este jueves la candidata a la alcaldía de Cali reconoció que el caso de un hombre quien le gritó desde un carro que “la mujer tiene que estar en la casa” durante un acto de campaña fue un montaje.



“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video”, explicó.

En redes sociales, el supuesto acto machista había dado mucho de qué hablar y causó indignación en miles de personas. Sin embargo, la precandidata tuvo que aclarar lo que ocurrió y pidió disculpas por la situación.



Luz Dey Escobar, secretaria de Equidad de Género de la gobernación del Valle, señaló que este tipo de actuaciones producen daño a los hechos reales que a diario se registran.



“La violencia contra las mujeres en el país es real. Este tipo de actos hacen un daño inimaginable con los casos que a diario se presentan con nuestras mujeres, no todo vale por un fin político”, señaló a través de redes sociales.



Por su parte, las otras precandidatas a la administración de la capital vallecaucana también reaccionaron al hecho.



La concejala Ana Erazo manifestó su rechazo a través de un video donde manifestó que “la sororidad entre mujeres es un elemento que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo para que vos lo hayas utilizado para un beneficio electoral y personal”.



La sororidad entre mujeres es un elemento que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo para que vos @cataortizco lo hayas utilizado para un beneficio electoral y personal.



Cómo Concejala de Cali te solicito que des un paso al costado en tu aspiración a la @AlcaldiaDeCali. pic.twitter.com/BnZZmSJqen — Ana Erazo (@AnaErazoR) June 1, 2023

Erazo catalogó como vergonzoso lo ocurrido, pues, señala, es un factor que ayuda a seguir minimizando las causas por las que muchas mujeres hasta han entregado su vida.



“La violencia es una realidad, no una actuación. A nosotras nos golpean, nos abusan, nos violan, nos mutilan, empalan, acosan y hasta muertas aparecemos. En el mejor escenario lo mínimo que recibimos es violencia política (…). No todo vale, Catalina, yo sé que la derecha quiere llegar como sea a la Alcaldía, pero utilizaste una causa importante para las mujeres. Esto es vergonzoso, vos sos una vergüenza”, señala a través de un video.



Mientras tanto, la también precandidata Darschan Ocampo, pidió a las personas bajar el tono y tener más respeto ante lo ocurrido.



“Bajen el tono y póngase en la frecuencia del respeto. La gente comete errores, eso no los hace blanco de insultos malintencionados. Con empatía construyamos sobre lo aprendido”, escribió en su cuenta de Twitter.



Además, indicó que existe una brecha de desigualdad que se debe romper y para eso se debe realizar un trabajo conjunto.



Mientras tanto, datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) señalan que el 70,9 por ciento de las ciudades no votan por liderazgos femeninos.



Lo que acaba de pasar con una precandidata nos da una lección; yo los invito a la reflexión. pic.twitter.com/zRQ0qX5sHJ — Darschan Ocampo 🇨🇴 (@DarschanOcampo) June 1, 2023

Juanita Cataño aseguró que la tasa de violencia de género en Cali es de 3,48 por cada 100.000 habitantes y manifestó sentir decepción por lo ocurrido.



“Las agresiones que se reciben en redes sociales son pan de cada día, dramatizar esto para crear conciencia es una burla para quienes de verdad lo sufrimos. Qué decepción”, señaló.



Miyerlandi Torres, exsecretaria de Salud de la ciudad y también precandidata, indicó que no todo vale e invitó a la precandidata a reflexionar.



“Precandidata, la violencia contra las mujeres en Cali y en Colombia es real y es inadmisible que se utilice para intereses politiqueros”, dijo Torres.

La precandidata aseveró que este tipo de situaciones conllevan a que las autoridades no crean en la palabra de las mujeres en el momento de denunciar.



“En la ciudad se conocen casos de acoso, de maltrato, incluso de abuso y asesinato y usted está haciendo que la próxima vez que una mujer denuncie no le crean. Usted está aumentando la vulnerabilidad de las mujeres en Cali”, aseguró Miyerlandi Torres.



Por último, la también precandidata Diana Rojas, rechazó lo ocurrido e indicó que “día a día las mujeres nos enfrentamos a actos violentos, machistas y misóginos, y hacer de esta triste realidad un acto de campaña es ruin e inaceptable”.



En el más reciente informe de Cali Cómo Vamos, se conoció que la capital del Valle registró que durante los primeros tres meses de este 2023 hubo 619 casos de violencia intrafamiliar, donde la mayoría fueron en mujeres, con 523 casos reportados.

