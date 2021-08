Concejales de Cali piden explicar la solicitud de facultades al Alcalde

Después de escuchar la justificación de la Alcaldía de Cali para solicitar al Concejo, a través del proyecto de acuerdo 080 facultades 'pro tempore' al Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, con el propósito de modificar y ajustar el Presupuesto General de Distrito Especial en un 20%, concejales de la Comisión de Presupuesto pidieron más explicaciones a las secretarías de Hacienda y Planeación.

La directora jurídica de la Alcaldía, María del Pilar Cano, había afirmado que "teniendo en cuenta la pandemia y el estallido social que generó el paro nacional en Cali, se hace necesario solicitar facultades al Concejo para que el Alcalde Ospina pueda atender las demandas que surgen no solo de los jóvenes, sino además de otros sectores vulnerables afectados por las extensas cuarentenas que dispuso el gobierno nacional y que generaron desaceleración en la economía local".



Sin embargo, los concejales Diana Carolina Rojas, Juan Martín Bravo, Fernando Alberto Tamayo, Harvy Mosquera y Ana Leidy Erazo, cuestionaron la solicitud con base en la baja ejecución que presentan algunos organismos de la administración distrital.



Rojas rechazó el proyecto de acuerdo 080 por considerar que el Alcalde solicita facultades para invertir en programas del Plan de Desarrollo y el empréstito, pero nuevamente no se detalla en cuáles de esos programas. La concejal también lamentó que no se respondiera qué demandas hechas de la llamada Primera Línea se estarían financiando.



Entre tanto, el concejal Tamayo advirtió que se le darían facultades al Alcalde para modificar el presupuesto cuando varios organismos presentan baja ejecución. Preguntó qué demandas hechas por los jóvenes de la Primera Línea se estarían priorizando en esta solicitud de modificaciones del presupuesto y qué ajustes se harían al Plan de Desarrollo.



El concejal Harvy Mosquera cuestionó que se pidieran facultades cuando la inversión social ha sido mínima. Rechazó el artículo segundo por considerar que al involucrar los recursos del empréstito se debe aclarar qué programas o proyectos serían los modificados para dar salida a otras demandas.



CALI

