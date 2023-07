A sus 13 años, Luz Eneida Navarro Vargas perdió su pierna izquierda. Fue el 22 de enero de 2003 por una mina antipersona, sembrada en un campo cerca de su hogar, en Urrao (Antioquia).



(Ingrese al especial: La rebelión de las modelos invisibles)

Iba en carro a la montaña a visitar a su abuela. Sufrió la amputación, casi a la altura de la cadera.



Ese día vio morir a su hermano, de 11 años. Tiempo atrás, el mismo conflicto armado le arrebató a su padre. Tras esa amargura se fue con su familia a vivir en el municipio Piendamó (Cauca).

Facebook Twitter Linkedin

Luz Eneida Navarro, ejemplo de superación y resiliencia. Foto: Archivo particular

(Lea también: 'Hablo de mi orientación sexual y no tengo porqué negarlo')



Pronto le pusieron una prótesis, aunque sintió que su vida jamás sería la

misma. Sin embargo, en su vida apareció el modelaje.



“Debo agradecerles al Valle del Cauca y a la doctora Jimena Toro por sus proyectos de inclusión y porque su corazón es tan grande que incluye no solo población con discapacidad de su territorio, sino de otras ciudades lo que nos lleva a visibilizarnos e intercambiar experiencias y sentirnos que estamos vivas que hay una sociedad incluyente”, dice la joven.



Su historia de vida ha sido resaltada en el país y en el exterior "para mostrarle al mundo que la discapacidad no tiene límites, que se puede seguir, no hay barreras".

Su historia de vida ha sido resaltada en el país y en el exterior para mostrarle al mundo que la discapacidad no tiene límites, que se puede seguir, no hay barreras FACEBOOK

TWITTER

(Además: 'Cuando acepté que soy un hombre trans toda mi vida tuvo sentido')



"Soy una joven que por decirlo renació de la guerra, soy víctima del conflicto armado interno en mi país, a raíz de eso perdí mi pierna izquierda", dice.



Es una deportista paralímpica de baloncesto en silla de ruedas.



Además es madre de una niña, de 12 y un niño, 15 años y ha venido cursando la carrera de Derecho que ya estaba a punto de terminar. Ser abogada es uno de sus sueños que combina el deporte.

Cuenta que desde muy niña quiso estudiar Derecho, pero por la situación de sus padres y luego, el estallido del explosivo por causa del conflicto armado truncó esa esperanza. Sin embargo, es una mujer valiente y resiliente que se propuso a cumplir metas.

La verdad de la guerra para conseguir la paz de Luz Eneida Navarro #LaPazEstáCerca https://t.co/a0dwvZCcDh a través de @YouTube — Carolina Bohórquez (@car49655116) June 28, 2023

Ahorró y cuando vio que tenía la posibilidad fue a la universidad. "Quiero seguirme preparando, llegar a ejercer en la rama judicial", añade.



(Lea también: 'Cuando acepté que soy un hombre trans toda mi vida tuvo sentido')



Para ella vivir de niña situaciones tan duras como el conflicto armado le generó un desequilibrio en el núcleo familiar. Tuvo que dejar a la madre, a sus hermanas para iniciar un nuevo recorrido.

Facebook Twitter Linkedin

La antioqueña Luz Eneida Navarro. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y 2022 se registraron 12.170 víctimas por estos peligrosos artefactos FACEBOOK

TWITTER

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reportó en ese período de 23 años que los municipios más azotados y más víctimas por estas minas de la guerra ajena a una ciudadanía son: Tumaco (Nariño) con 376; Vistahermosa (Meta) con 372; Tame (Arauca) con 350; Tarazá (Antioquia) con 275 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 272.



Colombia es el segundo país del mundo después de Afganistán con el mayor número de minas antipersonal, de acuerdo con datos del Gobierno Nacional, pese a que la Organización de Naciones Unidas firmó un tratado que prohíbe el uso de estos explosivos en el mundo.



(Lea también: Mujer asesinada en Cali habría compartido sentido video de despedida en redes)



Luz Eneida Navarro Vargas dice que busca llevar un mensaje de esperanza, luego de que le dijeron que le tenían que amputar su pierna siendo una niña. "La vida es para avanzar, porque la vida continúa con una condición o sin ella, sí se puede salir adelante", sostiene.



Estas actividades han sido su refugio y en Cali ha vivido los mejores momentos de su vida.



En la pasarela del pasado Cali Distrito Moda, que se vivió del primero al 3 de junio, su historia fue un ejemplo y teniendo en cuenta que era una pasarela de inclusión hizo parte de la misma, luciendo trajes de Edwing D’Angelo.



(Además: Aberrante femincidio: se escondió debajo de carro para atacar a mujer en Soacha)



También ha hecho parte de un libro con historias de superación de otras mujeres como ella que rompen paradigmas, que emprenden desafíos y que dan mensajes de que las barreras solo están en la mente y no en el cuerpo ni en el alma.

Facebook Twitter Linkedin

La colombiana ha contado su historia en un libro y en entrevistas del exterior. Foto: Archivo particular

Se el dueño de tu propia historia... Libérate de tu propia autocrítica.... Aceptaté tal cual y como eres.... Reconócete, elógiate, date tu mismo el amor más grande que puedas FACEBOOK

TWITTER

Luz Eneida Navarro Vargas también ha sido parte de la Mesa Nacional de Participación por las personas con Discapacidad.



En 2016 reslató la importancia al enfoque, una verdadera inclusión y nos gustaría que se sigan implementando para que haya más visibilidad de las personas con discapacidad que hacen parte del registro único de víctimas”, dijo.



(Lea también: La historia no contada de la mujer asesinada en un motel en Bogotá)



Los hechos victimizantes que más afectan a esta población son: desplazamiento forzado, homicidio, amenaza y acto terrorista o atentado. Una de las apuestas de la entidad para las personas con discapacidad es la priorización y el trato diferencial e incluyente.



“La reparación debe ser priorizada y se deben tener en cuenta las barreras que se enfrentan a la hora de acceder a estas propuestas. Necesitamos rehabilitación para nosotros, nuestras familias y cuidadores”, enfatizó Navarro.

Lea más información de interés

Marisol Correa, actriz de 'Enfermeras', confesó los abusos que sufrió en su vida

​

Asesinan a líder social en Sincelejo que denunciaba invasión de tierras



Gabriela Tafur dice adiós a Colombia: ¿Qué pasará con su novio Esteban Santos?



CALI