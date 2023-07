El diseñador colombiano Felipe de La Pava llegó a la pasarela de inclusión, en Cali Distrito Moda, con sus propuestas para renovar criterios de moda.



Entre sus modelos estuvieron cinco modelos, cuatro mujeres trans y una persona no binaria, es decir, que no siente necesidad de ser del género masculino ni del femenino, ya sea por motivos sociales o culturales.



(Ingrese al especial: La rebelión de las modelos invisibles)

Conozca algunas de sus historias:

Andrés Preciado Mairongo tiene 23 años y pertenece a la comunidad LGBTIQA+.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Preciado, modelo Foto: Archivo particular

Se define como una persona no binaria.



Nació en la vereda rio Chagüí, en Tumaco, en Nariño. Llegó a Cali por el desplazamiento forzado y su tía fue quien le dio abrigo en este camino nuevo que estaba por empezar.



Representa con orgullo a su comunidad y aunque en algunas ocasiones ha recibido comentarios relacionados con su orientación sexual y que le han dolido mucho, nunca ha dejado de luchar por sus sueños.



“Nunca me he sentido afectado de manera personal pues hay mucho trabajo para hacer en las comunidades para normalizar la diferencia”, dice.



El modelaje está en ese proyecto de vida.



“He iniciado este proceso desde hace mucho tiempo y, de manera informal. Sin embargo, fue hace relativamente poco que empecé mi proceso formativo de modelaje en la Academia Top Class, a partir de ahí he logrado construir una serie de herramientas no solo a nivel profesional sino en aspectos relacionados con el ser”, cuenta Mairongo.



Se considera una persona dedicada a su labor: “Que hace de la pasarela un proceso creativo y de expresión, llevando a un nivel sensitivo cada paso. Esto es lo que intento trabajar en mi día a día, para que sea una expresión integral de mi subjetividad”.

Una luchadora nacida para reinar

Brenda Guerra Astaiza es una mujer trans, de 24 años y oriunda de Putumayo. A los 15 años llegó a Santander de Quilichao (Cauca). Fue en esa ciudad donde empezó su proceso de transición, hace unos cuatro años.



Señala ese proceso como físico, mental y social que le ha permitido llegar a un nivel de seguridad y confianza con ella misma.



(Además: Insólito: 127 agentes de tránsito en Cali tienen sus licencias de conducción vencidas)



“Mi proceso fue muy tranquilo ya que me tome el tiempo para asegurarme de hacerlo con profesionales y con todos los protocolos que debe llevar una decisión tan drástica”.

Brenda Guerra, modelo. Foto: Archivo particular Brenda Guerra, modelo. Foto: Archivo particular

El empeño de ser modelo empezó a forjarse hace tres años en un concurso en el canal llamado Zona Joven. Desde entonces no ha parado de prepararse para ser reina y modelo, representando de su comunidad.



De ahí pasó a ser reina, se coronó Miss Santander de Quilichao 2021 y Miss Cauca Trans 2021; se después pasó a estar en plataformas de belleza y finalmente le llegaron oportunidades para trabajar con marcas locales.



También en 2021 participó en el reinado 'Belleza Colombia', dirigido por Tico González, quedando como virreina. Este año, en el mismo certamen le está apostando a una segunda oportunidad con la banda de Cali. El concurso se realizará en octubre.



Para ella ser parte de esos concursos y de pasarelas es un logro, tanto profesional como personal, “es abrir las puertas de la inclusión y dejar claro que la mujer diversa puede estar en plataformas muy prestigiosas a nivel nacional”.



“Como modelo, reina y persona siempre quiero dejar claro que tenemos talento y que sólo necesitamos un espacio para visibilizar nuestra comunidad”.

Sin etiquetas

Sara Katalina Castro, de 33 años, le atribuye a su perseverancia llegar a la alcaldía de Madrid (Cundinamarca) como el enlace de la población LGBTIQA+ en la secretaria de Gobierno de ese municipio.



“Poder trabajar por mi comunidad es bastante enriquecedor, edificante y acogedor poder luchar y trabajar por ellos a diario”, dice y lo define en tres palabras: amor por Dios, perseverancia y amor propio".

Facebook Twitter Linkedin

Sara Katalina Castro. Foto: Archivo particular

(También lea: Con pasito de salsa se habría extendido hasta el Bulevar del Río la 'Calle del sabor')



“He comprobado y demostrado que no hay estereotipos o etiquetas que te limiten o te representen, que lo único y realmente importante es tu realidad, con la cual te identificas y cómo lleves tu vida. El modelaje me ha enseñado a amarme y a aprovechar las condiciones y facciones que me hacen diferente y especial, a llevarlas con la frente en alto, representando una imagen propia y superación personal, logrando un perfil ganador que pueda inspirar a más personas que están buscando su propio norte”.

Quiere ser inspiración para todas las personas

Esta bogotana hoy hace parte de una pasarela de inclusión a la que logró entrar gracias a un casting que presentó junto a su equipo de Voga Modelos Bogotá, donde la animaron a postularse y la apoyaron en el desarrollo de los respectivos videos y requerimientos de la convocatoria de la Cámara de la Moda Vallecaucana.

“Gracias a este trabajo en equipo, logré quedar entre 300 postulados, en los 17 talentos de Cali Distrito Moda 2023”.



Para ella, fue la oportunidad de demostrar que se puede llegar muy alto siendo constante.



“Me siento muy emocionada, bendecida y orgullosa de lo que se puede lograr con resiliencia y sin perder nunca el enfoque a pesar de las circunstancias”.

Lea más noticia de interés

En el Congreso intentarán, de nuevo, prohibir las llamadas 'terapias de conversión'



Uganda: refugios secretos LGBT amenazados por dura ley contra la homosexualidad



'Café con aroma de mujer' tendrá una versión gay: esta es la fecha de estreno



CALI