Modelo dice que fiscal en líos la hizo condenar con 'falso testigo'

Paulín Karine Díaz García, modelo y presentadora de televisión, encarcelada por un proceso de desaparición y homicidio de dos hombres en 2011 en Cali, está a la espera de la revisión de una sentencia de 38 años.

Ana Deisy García, mamá de la modelo y presentadora de televisión​, dice que ver la noticia de EL TIEMPO donde se citan los líos de la fiscal que acusó a su hija les impulsa a pedir que se revise su proceso porque es la misma que, con otras personas, le llevaron a una condena "injusta".



García, protegida del Estado por amenazas, sostiene que es una retaliación porque denunció a funcionarios del Gaula Policía en las desapariciones de su esposo, su hermano y un sobrino..

"Cuando fue judicalizada mi hija, los medios publicaron muchas cosas, ahora les pido que me escuchen porque ella está sometida a una condena injusta. Quisiera que me ayudaran a esclarecer su caso", dice Ana Deisy García



La madre asegura que a su hija la sentenciaron con falsas pruebas. "Ella tiene una niña que la necesita. Y no podemos permtir que siga perdiendo su vida en prisión. No descansaré en decir que es inocente".



La historia tiene un capítulo el 30 de diciembre del 2011, cuando el comerciante Hugo López Moncayo y el abogado Milton Caro Villamil departían en una discoteca. Una versión dice que una mujer se les acercó y ‘los enamoró’ para salir del establecimiento.

Los dos hombres desaparecieron desde esa noche. La Fiscalía anunció que en la investigación fue recogiendo pruebas y encontró un testimonio que narró una versión según la cual López y Caro fueron asesinados y arrojados en sacos llenos de piedras al río Cauca.



En el seguimiento se llegó a dos personas que fueron procesados por complicidad en secuestro y hurto de López y Caro, consumado porque a una de las víctimas le retiraron nueve millones de pesos de su cuenta bancaria. Ambos fueron condenados a 23 años.



Por la liberación de López y Caro se estarían exigiendo 3.000 millones de pesos, pero ambos fueron asesinados y lanzados al Cauca.



El caso parecía en el olvido hasta el 23 de juno de 2017 cuando la Policía detuvo a la modelo y presentadora Paulín Karine Diaz García, quien se dirigía a participar en la sección deportiva de un canal local. Era una tarea que ella había pedido para darse a conocer, según informaron en el medio.

Paulín Karine, hoy de 29 años, madre de una niña, se había graduado como técnica profesional en comunicación y trabajaba como modelo para catálogos de ropa.



La Fiscalía informó que se puso los ojos en la modelo como una ficha que se encargaría de inteligencia y acercamiento a las víctimas y "posterior acompañamiento de las mismas a los sitios de cautiverio”, según informe de Policía



"La mujer estaría cercana a una de las mesas del negocio donde estaría prácticamente como vigilando a estas personas que fueron víctimas del secuestro y, posteriormente, asesinadas”, indicó en su momento el coronel Henry Jiménez, como subcomandante de la Policía de Cali.



En los operativos se llegó a la captura también de un hombre conocido como Mauricio Hoyos, conocido como 'Bruja', como presunto encargado de custodiar al comerciante y el abogado secuestrados.

Controversia por 'testigo'

Una mujer, que fue detenida por el doble secuestro de López y Caro, habría confesado que como 'trabajadora prepago' tenía un cliente con el que entró en confianza y que le propuso 'sacar una gente' por lo que recibiría 50 millones de pesos.



Su misión era llevar a los dos hombres a un sitio de rumba y drogarlos. En la discoteca presuntamente estaría la modelo Díaz, como supuesta involucrada en la planeación y logística del secuestro.



La familia de la modelo ha mantenido su defensa como inocente y sostiene que ha sido, en cambio, víctima de violencia y conflicto armado.

Defensa de la modelo

Ana Deisy García, mamá de Paulín, dice que se trata de una retaliación en la que estarían involucrados integrantes de organismos de seguridad porque ella denunció las extorsiones y desapariciones sufridas por su esposo, su hermano y un primo. Ella misma ha sido protegida del Estado desde 2013.

Javier Quezada, restaurantero desaparecido. Foto: archivo familiar

Cuenta que su esposo Javier Quezada Mosquera, un restaurantero radicado en México y que desapareció el 13 de marzo de 2013 cuando viajaría hacia Buenaventura. Ese día iba con José Ismael García, empresario de taxis y hermano de Ana Deisy García. "La desaparición fue desde la misma Portada al Mar", dice ella.

José Ismael García, desaparecido Foto: Archivo familiar

Mientras que de su sobrino Edwin Pachajoa García, negociante de carros y motocicletas usados, también se perdió el rastro cuiando salió a la venta de una moto.

Ana Deisy García recibió protección como testigo mediante sus gestiones ante la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría. Ella dice que en 2015 demandó al cuadrante de Gaula Policía por las desapariciones de sus familiares.



García dijo que le llamaron a decir que le darían donde más le dolería y después empezaron a involucrar a su hija Paulin en el doble secuestro. "Tengo las evidencias de tres cambios en las versiones de la testigo, que tiene sus antecedentes y lo que recibió fue un principio de oportunidad".



La mamá de la presentadora repite que la fiscal que fue citada el 9 de noviembre a imputación de cargos, con medida de aseguramiento, por supuestas irregularidades en un caso de secuestro que llevó junto con el Gaula de la Policía en Cali, es la misma que tomó decisiones en contra de Paulín.



La fiscal tiene una citación para responder por presunta manipulación de testimonios para involucrar a otra fiscal con un ex miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que fue condenado por participar en un secuestro.



García dice que su hija Paulín no participó en secuestros ni asesinatos y está sometida a una injusticia.