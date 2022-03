Después de 36 años como enfermera, Gloria Lyda Morales Rotavista entró en su edad de pensión, pero se le despertó un sueño de infancia que parecía imposible cuando avanzaba al sexto piso de su vida: ser modelo.

(Le recomendamos leer: Primer laboratorio de realidad virtual para educación inclusiva en el Valle)

No era capaz de confesarlo, hasta pasaron más de 10 años para que sus dos hijos Daniel Alejandro Ruiz Morales y Guillermo Alfonso Morales decidieran ser sus 'cómplices' para empezar una carrera a los 68 años y convertirse en cuatro años en la que ellos mismos llaman 'La dama de la moda'.

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Morales se ha sentido segura en las pasarelas gracias a la atención y dedicación de su agencia de modelaje. Foto: Cortesía Agencia NV Modelos.

Dar ese paso para subirse a la pasarela fue una elección sencilla en lo íntimo para ella, ya que desde su niñez la moda, la ropa de diseño, el glamour y el espectáculo conquistaron su atención luego de conocer el ballet.



En el ámbito del modelaje es común ver que una mujer de 30 años es reemplazada por una veinteañera.



Gloria, una mujer pensionada, madre soltera y muy segura de lo que hace, decidió que lo importante no era la edad, sino que es la imagen viva de todas esas personas que buscan romper los estereotipos que limitan el mundo del modelaje.

(También: Asombro en Cali por el asesinato del famoso bailarín 'El negrito del sabor')

Morales Rotavista nació en Pereira y desde los 5 años llegó a las tierras vallecaucanas, pero fue después de cumplir sus 20 años que se radicó en Cali con sus papás y sus 15 hermanos.



“Por circunstancias económicas, mis padres tenían que ser equitativos con todos nosotros, por eso no pude ser bailarina de ballet ni trabajar en misiones humanitarias como médica, que era lo que quería” rememora.



La modelo comenta que cuando estaba en el colegio soñaba con ponerse de puntas y usar uno de los vestidos diseñados para las bailarinas de ballet, a las que veía en las lúdicas artísticas escolares.



Aunque otro de sus planes pudo ser internarse en la selva para ser médica misionera, no descartó la idea de trabajar en favor de la sociedad y fue así como entró a ser enfermera en zonas rurales, en los sectores público y privado.

Facebook Twitter Linkedin

Su hijo menor la ha a acompañado en varios de los eventos y desde Estados Unidos continua apoyando la carrera de modejale de su mamá. Foto: Cortesía Agencia NV Modelos.

(Le puede interesar: Fundación WWB busca proyectos que cierren brechas de desigualdad)

En 2005, luego de ser pensionada por el tiempo de entrega en la enfermería, Daniel, su hijo menor, de 31 años, quien vive en Estados Unidos, pensó que era hora de cumplirle el sueño de ser una modelo y convertirlo en el nuevo propósito de la familia.



“Ella siempre ha sido segura de sí misma, ahora se desenvuelve demasiado en la fotografía, algo que en un inicio fue basta complejo para ella. El modelaje le ha fortalecido su seguridad y su aura”, dice Daniel.



Ya que fue difícil ingresar a una academia de ballet, el modelaje no se distanciaba de lo que Gloria deseaba para cumplir su sueño de ser parte del espectáculo y vestir ropa de diseñador.



“Se me quedaron en la mente las imágenes de los cuerpos estilizados de las bailarinas, los trajes, las formas de los vestidos. Iba a eventos de ballet o que tuvieran ese tipo de elegancia, la idea seguía rondando en mi cabeza, pese a ejercer como enfermera”, comenta Gloria.

“Era la primera adulta mayor que aceptaban y con la que iban a empezar esta nueva experiencia” FACEBOOK

TWITTER

Una nueva experiencia y un reto para todos

NV Modelos es la agencia caleña que en febrero del 2018 recibió a 'Doña Gloria', como la llaman, para encaminarla a ser parte de los focos de la pasarela.



“Mi mamá se tomó muy en serio el papel desde el primer día, algo que nos enorgullece a mí y a los de la agencia. Ella evidencia todo lo necesario para presentarse como debe ser en un evento de moda”, asegura Daniel.



“Estaba muy inquieta. Para la agencia era la primera adulta mayor que aceptaban y con la que iban a empezar esta nueva experiencia”, dice Gloria.



Hugo Revhelo, diseñador de escala nacional desde hace 15 años, tuvo la oportunidad de conocer a Gloria en una pasarela de inclusión en 2019, donde fue su primer contacto con una modela de la tercera edad.

(Además: Rectores universitarios reciben a 7.000 estudiantes becados en Cali)

Luego de desfilar frente a los ojos de Revhelo, el diseñador comenta que el carisma, la sonrisa, la elegancia de sus piernas en sincronía con sus hombros, le atrajo a conocer más de la experiencia. Así, han tenido la oportunidad de seguir trabajando en dos pasarelas y campañas publicitarias.



“No conozco diseñadores que trabajen con personas de la tercera edad y pienso que se debería incursionar más en este tipo de inclusión, ya que es un nicho que puede beneficiarlas tanto a ellas como a los diseñadores. Son mujeres muy vanidosas que todavía buscan productividad profesional y gustan vestir bien”, apunta Revhelo.

“me gusta sentir que soy la modelo que el diseñador necesita para proyectar sus diseños”. FACEBOOK

TWITTER

Gloria dice que busca manejar un estilo camaleónico, que se adapte a todos los diseños que pueda usar y empoderar bajo su forma de ser.



También, comenta lo satisfactorio que ha sido ser una inspiración para todas las personas que temen romper la diferencia en las pasarelas.



Sostiene que “uno tiene que ser comprometido, respetuoso y ante todo humilde, no por ser distinguido hay que competir, siempre hay que compartir todo. Por eso me gusta sentir que soy la modelo que el diseñador necesita para proyectar sus diseños”.

Facebook Twitter Linkedin

La modelo también se desenvuelve en redes sociales en su perfil de Instagram: gloria_lyda Foto: Cortesía Gloria Morales

Una disciplina que no es para cualquiera

Petra Lombardy es entrenadora de modelaje y conoció a Gloria Lyda en la agencia en el momento que tuvo una de sus primeras clases de pasarela, con una duración entre dos y tres horas.



Esta es una de las tantas clases que ha recibido la modelo, como cursos particulares de teatro, tango y expresión corporal.



“Fue mi primera vez con una modelo amateur y de la tercera edad, lo que ha sido una experiencia gratificante, ya que es una persona que sorprende por su fortaleza mental y su pasión por lo que hace. En las clases, ella siempre está dispuesta”, destaca Lombardy.



El arte de caminar en tacones, manejar los ángulos y la postura son algunas enseñanzas que ha recibido la modelo desde que emprendió su carrera en el medio de la moda.

“Ha sido una experiencia gratificante, ya que es una persona que sorprende por fortaleza mental” FACEBOOK

TWITTER

(Más noticias: 'Listos los dispositivos de seguridad para las elecciones': Gobernación)

“La evolución de Gloria Lyda en el modelaje ha sido positiva, pero incluso es doble premio porque, además, ha sido una experiencia que deja una enseñanza de amor propio”, anota Lombardy.



Con el mismo orgullo, la entrenadora de modelos describe que este nuevo reto es importante tanto como para Gloria, como para todas las personas del medio que la han conocido. Apunta que lo mejor que se han llevado los diseñadores después de trabajar con ella es la inspiración y la motivación que encarna su estilo.

Facebook Twitter Linkedin

Gloria dice que prefiere las pasarelas en vez de la fotografía, sin embargo su carisma le ha ayudado a acoplarse con el medio. Foto: Cortesía Gloria Morales

“Ella tiene una fortaleza mental muy grande. Este mundo es muy competitivo y Gloria Lyda ha sabido enfrentar circunstancias como el no ser aceptada en un casting o el rechazo. Es lo que lo hizo fue que se hiciera más fuerte y lista para salir a la pasarela”.



Gloria ha modelado en pasarelas de Palmira, Cartago y Cali, además ha trabajado en campañas publicitarias de la compañía Claro y en un cortometraje.



Este año espera viajar a Estados Unidos, en especial, a visitar a su hijo menor, pero también emocionada por ser parte de algunos eventos a los que ya la han invitado dos periodistas, uno de esos en Saint Louis de Misuri, en Estados Unidos.



“En la agencia querían mostrar que la edad no tiene límite en el modelaje. Un adulto mayor en un escenario no es muy común en Colombia, entonces en el momento es complicado que sea receptivo en otras ciudades diferentes al Valle”, confiesa la modelo que no esconde sus años. Pero nada va a detener el amor que ella le pone para demostrar que la felicidad apenas comienza y los refleja al sonreír en medio de aplausos.

ESTEFANÍA PEDRAZA BAUTISTA

Para EL TIEMPO

CALI

Más noticias de Colombia

-El proyecto que se levantará al pie del río en Barranquilla

​

-Quintero dice que recursos de la revocatoria no serán certificados