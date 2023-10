No soy el continuismo y trabajo de la mano de la gente de Cali: Miyerlandi Torres

Nacida en Buga, hija de Lucrecia, una madre cabeza de hogar. Es hermana de Janeth y mamá de Catalina. Miyerlandi Torres, exsecretaria de Salud de Cali hasta octubre del año pasado, asegura que una de sus mejores decisiones fue dar el paso a la política, quedando como la única mujer entre ya ocho candidatos por la alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Se aprieta la contienda.

¿Quién es Miyerlandi Torres?

Una mujer apasionada del servicio público y que cree en la educación como factor transformador de la sociedad, poniendo toda mi experiencia académica (un pregrado, dos especializaciones, dos maestrías y un doctorado) y laboral a disposición de la ciudadanía para ser la primera alcaldesa de Cali y liderar la transformación de esta ciudad.



¿Ser la única mujer por la Alcaldía es una ventaja? ¿Por qué

Cali debería tener a su primera alcaldesa?

No por el hecho de ser mujer, sino por quién realmente tiene la experiencia y las capacidades para sacar a Cali de la crisis en la que está. De igual manera, está demostrado en diferentes latitudes que donde gobiernan las mujeres hay una transformación. En Cali es la hora de una mujer, por eso en la calle me dicen "ella es".

Miyerlandi Torres cuando inscribió su candidatura ante la Registraduría, en Cali. Foto: Equipo de Miyerlandi Torres

¿Cuáles son las banderas de su campaña?

Nuestro programa de gobierno se erige sobre cuatro ejes: seguridad, progreso económico, cultura cívica y movilidad. Es claro que el mayor anhelo de los caleños es volver a sentirse seguros y esa necesidad la vamos a trabajar con mano firme.



El progreso económico va de la mano con lo anterior, porque no hay violencia que se reduzca si abunda la pobreza. Y la recuperación de la cultura y la movilidad tiene que ver con la dignidad de vida. No podemos seguir viviendo en la intolerancia.

¿Cómo lograr que Cali mejore en seguridad?

No es normal que a octubre tengamos más de 800 homicidios, más de 15.000 hurtos denunciados y nos parezca normal. Para enfrentar la inseguridad hay dos componentes claves: prevención y fuerza pública.



La prevención para reducir la violencia a largo plazo y la fuerza pública para hacerlo en el corto y el mediano.

Miyerlandi Torres. Foto: Equipo de Miyerlandi Torres

Para fortalecer la fuerza pública es necesario, por lo menos, duplicar el presupuesto de la secretaría de Seguridad (hoy está en $ 65.000 millones) e intervenir los microterritorios más impactados por el delito con grupos élite conformados por Policía, Fiscalía e Inteligencia.

¿Qué grupos políticos y empresariales la rodean?

Esta campaña se ha hecho en alianza con la ciudadanía, lejos de cualquier estructura política o chequera que defina nuestro futuro y el de Cali.



Nuestra propuesta la rodean los caleños que saben que la ciudad se merece un nuevo liderazgo, que les traiga soluciones.



Nos respaldan, por ejemplo, microempresarios, representantes del gremio gastronómico, de los centros de Diagnóstico Automotor, mesas de mujeres, de la comunidad LGBTIQ+ y grupos de adulto mayor de las 22 comunas y 15 corregimientos de Cali.

Miyerlandi Torres en el gran debate con candidatos a la alcaldía de Cali, de gremios, universidades, medios y EL TIEMPO Foto: Equipo de Miyerlandi Torres

¿Al asumir la campaña pesó haber sido uno de los principales alfiles del hoy alcalde Jorge Iván Ospina?

No soy ni fui alfil de nadie. Tuve la oportunidad de servirle a la ciudad y lo hice de la mejor manera como en los últimos 25 años. Me siento orgullosa de eso. En esta contienda me han achacado que soy alfil de muchos. Hoy podemos ver cómo esas personas están en otras campañas y nosotros seguimos en la independencia, porque nuestra alianza es la gente.

¿Siente que es favorable haber sido parte del gabinete de Ospina?

Siempre va a ser favorable la posibilidad de servirle a Cali y darle la cara a la ciudadanía. Por esta ciudad trabajo desde hace más de 25 años, en ese tiempo han pasado más de cuatro administraciones, en las que me he desempeñado por mis capacidades y resultados. Hoy buscan vincularme con uno u otro, pero este movimiento es de la gente.



¿No lo ve como una sombra en su carrera a la Alcaldía por primera vez?

Hoy es claro cuáles son las campañas que se pelean el respaldo de la administración actual y definitivamente no somos nosotros. Algunos piensan que usted representaría el continuismo. Que están equivocados. Para verdades, el tiempo. Hoy sabemos qué campañas se disputan su apoyo, mientras nosotros continuamos en este camino de la mano de la gente.

¿Cómo ve las alianzas de Diana Rojas y Wilson Ruiz con Alejandro Éder, declinando en sus aspiraciones?

La beneficiada de esas alianzas he sido yo, pues muchos de los que creían en la independencia de Diana y Wilson han reconocido que somos la única campaña independiente que continúa en la contienda y han confiado en nosotros.



A Alejandro Éder poco o nada le ha sumado esas adhesiones, aunque quieran mostrarnos lo contrario.

En 2022 hubo dudas frente a cooperativas de trabajo asociado (CTA) y se habló de una en salud que habría suscrito 1.176 contratos con la Alcaldía por más de $ 133.000 millones.

¿Usted se entendió con estas contrataciones?

No me entendí con esas contrataciones, pues durante mi gestión en la secretaría de Salud distrital no se contrató ninguna CTA, ni mucho menos se generaron reproches por parte de la Procuraduría. La mayor parte de la contratación durante la pandemia se ejecutó con las Empresas Sociales del Estado.

¿Qué piensa de las encuestas que ponen arriba a Alejandro Éder y a Roberto Ortiz?

Todas las encuestas arrojan datos diferentes, algunas incluso nos ubican en el segundo lugar, mientras otras nos han puesto en el quinto o sexto puesto, detrás de candidatos que ni siquiera dieron la cara.



En estos 10 meses ha quedado demostrado que la verdadera encuesta está en la calle, que la gente busca un nuevo liderazgo, lejos de la politiquería y que le dé soluciones reales. Ese liderazgo lo representamos nosotros.

¿Qué ha planeado para disminuir esa brecha?

Esta es mi primera candidatura y la brecha se ha venido disminuyendo desde que iniciamos este camino. Los resultados han hecho que diferentes candidaturas busquen nuestra adhesión, pero lo que quieren es eliminarnos del camino para fortalecer sus intereses. Nuestro compromiso es con la gente y por eso vamos hasta el final.

¿Usted invitaría a algún candidato a ser parte de su campaña?

¿Usted invitaría a algún candidato a ser parte de su campaña? Si es así, ¿con quién? Sí, a todos los que tengan un deseo genuino de transformar a Cali y que vean en mí a esa líder capaz de hacer lo que dice y ofrecer soluciones a la ciudadanía.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI