¿Quiénes están tras las misteriosas desapariciones y asesinatos de menores en Cartago?

Aquella laguna que se volvió la tumba para los restos de dos menores con señales de tortura y cuyos cuerpos estaban amarrados a piedras y ladrillos, quizás para mantenerlos en el fondo del agua y que nadie los encontrara, es hoy un terreno arenoso, tras haber sido secado.

Está en un lote de una hectárea sobre la vía al batallón Vencedores, de Cartago, cerca de una institución educativa. En ese mismo sector, meses después fueron encontrados otros dos adolescentes, también asesinados, luego de que sus conocidos les perdieron el rastro.

Otros 10, entre menores y jóvenes, siguen desaparecidos. Aún nadie sabe de ellos, siend­­o parte de una lista de 20 niños, adolescentes y jóvenes, residentes en Cartago, que la Defensoría Regional del Pueblo empezó a construir, entre el 14 de septiembre de 2022 hasta el 12 de febrero de este año. Y es que estos hechos se volvieron cada vez más recurrentes, hay niños con edades de 12 años hasta aquellos jóvenes que superan los 20.

De estas 20 desapariciones, solo seis han sido recuperados vivos. Este llamado lo hizo recientemente la diputada, Mariluz Zuluga, en la asamblea del Valle.

Madres y allegados de la mitad de los desaparecidos se han unido, al punto de que lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares.

“Solo en el año 2023 se presentaron cinco casos que dejaron 10 personas que corresponden a desapariciones de jóvenes en pareja sucedidos cuando estaban juntos, de los cuales, cuatro jóvenes han sido encontrados muertos”, dijo la diputada.

Añadió: “Con base en las cifras presentadas y entendiendo la gravedad del tema quiero dejar constancia e invitar a este colegiado a que se tenga como prioridad el acompañamiento al gobierno departamental en temas de seguridad y sobre todo, en esta situación tan delicada que he expresado, porque esto no puede ser normal que sea tan resaltado en jóvenes y este municipio en especial. Algo está pasando”.

Uno de los hechos más dolorosos son los crímenes de Nasly Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal, después de su desaparición el 3 de junio de 2023. El macabro hallazgo de sus cadáveres incompletos ocurrió el 13 de agosto del mismo año.

Detrás de su trágica historia y de una lucha de sus familiares por obtener respuestas, aún en medio del silencio de las autoridades (la alcaldía de Cartago, así como la Fiscalía, la de Cali y en Bogotá, además de la Policía), estaría uno de los más temidos grupos paramilitares: ‘Los Flacos’.

De hecho, se habla de amenazas a las familias de algunas de las víctimas para que abandonen esta localidad, donde sorprenden estas desapariciones en un municipio de no más de 200.000 habitantes.

Nasly Daniela tenía 17 años al igual que Sebastián cuando fueron raptados. Días antes de su desaparición, según versiones de familiares, Nicolás habría sostenido una discusión con uniformados de la Fuerza Pública que presuntamente lo habrían esposado y agredido y así, los Aristizábal Gómez lo habrían señalado en una queja en la Procuraduría, dos meses después de que la pareja fue hallada sin vida.

Ese 3 de junio, Nasly y Nicolás se habían citado para salir y estaban juntos en la casa de la menor, en el barrio Santa Ana, donde la Policía hizo un allanamiento en ese mismo día, en busca de un integrante de la banda criminal. Sin embargo, como lo manifestaron voceros de la alcaldía en ese entonces a EL TIEMPO, se habló de un ajuste de cuentas, pero la misma familia de Nasly Daniela ha insistido en que no tiene relación con ninguna actividad ilícita como el microtráfico.

En esta historia, también hay versiones de que la Policía debía haber allanado en un comienzo la vivienda de al frente de la familia Santiago, como en efecto lo hizo horas después y donde, al parecer, solían ocultarse miembros del grupo armado.

Tras el clamor por el regreso de Nasly y Nicolás con marchas y plantones, una llamada telefónica a la familia del joven alertó que sus cuerpos estaban en la laguna cerca al batallón Vencedores. Por eso los dolientes buscaron la manera de que organismos de socorro y otros estamentos lograran secar este espejo de agua.

Tres días más tarde del hallazgo de los cuerpos, la motocicleta de Sebastián fue recuperada en un predio privado. Al parecer había sido lavada.

Hay quienes aseguran que por culpa de este allanamiento a la vivienda de los Santiago y la posterior captura del hombre que la Policía buscaba, la pareja de menores fue asesinada. La familia de Sebastián ha asegurado que el adolescente murió por 18 puñaladas y Nasly por ocho.

Por no tener respuestas, la familia de Nicolás acudió en octubre del año pasado a la Procuraduría, al tiempo que, en ese mes, se conoció la desaparición de Daira Alejandra Betancur, de 13 años, y de Carlos Andrés Salazar, de 16.

Daira y Carlos Andrés habían salido de un evento escolar. Pero luego, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos.

Fuentes en la alcaldía de Cartago informaron que hasta ahora no hay mayores detalles para inclusive, precisar si los asesinos de estos dos últimos menores son los mismos que les arrebataron la vida a Nicolás Aristizábal y a Nasly Daniela Santiago.

'No es un asesino serial'

EL TIEMPO le formuló la pregunta al comandante de la Policía Valle, coronel Giovanni Cristancho, sobre quién o quiénes son los responsables. Al indagarlo sobre si detrás de estos hechos habría un asesino serial, el oficial dijo que no sería así.

Pero al insistirle sobre quiénes están detrás, el oficial manifestó que la Fiscalía es la única con las respuestas y que todo está bajo investigación. No obstante, señaló que, en Cartago, la situación de seguridad es compleja, teniendo en cuenta la presencia de ‘Los Flacos’.

Esta casa editorial también consultó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. “Ya están en las investigaciones y la Fiscalía, al parecer, ya está muy cerca, incluso yo estoy dando recompensa de 50 millones de pesos por información”, manifestó.

A su vez, EL TIEMPO se comunicó con la Fiscalía en Cali y el llamado fue remitido a Bogotá, donde señalaron que el proceso sigue, pero es muy delicado, teniendo en cuenta que involucra a menores de edad como sus principales víctimas.

¿Dónde están?

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, las desapariciones de menores y jóvenes no han cesado en este 2024. El 30 de enero pasado desapareció una víctima, de 20 años a las 3:44 de la tarde, en Cartago. Otra persona, de 17 años, desapareció el 9 de febrero de este año.

En este listado están Isis Sánchez, de 15 años, y Jean Pool Hernández, de 16, quienes desaparecieron el 19 de diciembre de 2023, cuando se dirigían a un parque en la urbanización El Diamante, de Cartago.

El 18 de diciembre de ese 2023 hubo otra desaparición y la víctima tenía 17 años. El 12 de octubre de ese año desaparecieron dos menores, de 17 y 18 años. El 4 de enero de ese mismo 2023, en la vía de Pereira a Cartago, otra víctima desaparecida. Al momento del hecho, tenía 17 años.

A este clamor también se une la señora Carmen Flórez. Su hija Yanis Sierra Flórez, de 22 años, va a cumplir más de un año desaparecida, en Cartago. La señora vive en Puerto Caldas, en el vecino Risaralda. “Pero está a unos 10 minutos a pie hasta Cartago”, dijo la madre, quien no tiene noticias de qué pasó con su hija, cuando salía de trabajar, el 18 de diciembre de 2022. “Siempre me llamaba cuando iba a salir para que yo la recogiera en un punto que se llama La Máquina. Yo solía esperarla para caminar juntas a la casa”, comentó la señora. "Ella me llamó a las 8:07 de la noche”, siguió contando. "Ese día yo estaba enferma y quedamos que ella se venía sola. Después llamé y el celular estaba apagado...”

El 14 de septiembre de 2022 hubo otro desaparecido, de 21 años.

