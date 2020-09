Misaks derribaron monumento de Belalcázar por delitos contra indígenas

Los misak repudian a Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali, y le endilgan delitos como genocidio, desaparición forzada, despojo y acaparamiento de tierras que eran parte de la Confederación Pubenence, en la época de La Conquista, región donde está Cauca y Popayán. Le hicieron juicio y la sentencia fue 'decapitar' la imagen y derribar el monumento.

También lo señalan que Belalcázar ejerció torturas por medio de técnicas de empalamiento y ataques con perros asesinos a los "fuertes guerreros pubenences y asesinatos del taita Payán, Taita Calambas y Taita Yasguén".



Inclusive, se refieren al conquistador como Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Belalcázar.

Se refieren al conquistador como Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Belalcázar FACEBOOK

TWITTER

También lo señalan y lo juzgaron, así esté muerto, de hurto del patrimonio cultural y económico de la herencia pubenence con repartición arbitraria de tierras, además de esclavitud por medio de la institución de encomiendas.

La escultura con la imagen del conquistador Belalcázar quedó sin cabeza. Foto: Archivo particular

(Lea también: Nueva polémica por declaraciones del Arzobispo de Cali sobre protestas)



El conquistador español también fue señalado de despojo forzado del Nupiro, como el gran territorio pubenence, así como violación de mujeres.

Por todos estos hechos, según los misak del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, un monumento de Sebastián de Belalcázar, cerca del centro histórico de Popayán, fue derribado.



(Lea también: La confesión de Alexis Viera cinco años después de ser herido a bala)



El hecho ha generado opiniones encontradas. Indígenas señalan que este juicio no fue producto de un "impulso de locura". Todo lo contrario. Se tomó conciencia de lo ocurrido hace cuatro siglos.



Sin embargo, hay ciudadanos payaneses que manifestaron su rechazo a lo que consideran daño a un bien público, como lo es un monumento. La pregunta que surge es si la Alcaldía reemplazará la estatua o si hará un acercamiento con los indígenas.



Los indígenas dicen que las fuentes que les permitieron reunir evidencias contra el conquistador español fueron crónicas, relatos historiográficos, reconstrucciones, expedientes del Archivo Central del Cauca, así como del Archivo Central de la Nación.



En una declaración, los nativos dicen: "Nosotros, Piurek, hijos e hijas del agua, del sueño, la palabra y el arco iris, de los que no pudiste matar ni torturar, nos encontramos hoy aquí, después de 485 años, reclamando justicia por la memoria de la resistencia y reexistencia de nuestros taitas Payán, Yasguén, Calambas y Petecuy, y Mama Machagara, de los miles de nativos que combatieron en las guerras sanguinarias ".



(Lea también: En Cali hay dudas por regreso a clases y alternancia)



Anotaron que todo esto fue un juicio a Belalcázar. "Dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre".

Este el cerro del Morro, donde estaba el monumento de Sebastián de Belalcázar. Foto: Archivo particular

Este juicio particular se cumplió en la zona de La María de Piendamó, en el norte caucano.



Los misaks exigen al Estado colombiano "la reparación histórica en tiempos de racismo, discriminación, feminicidios, corrupción y asesinatos de líderes sociales".



CALI