¡Pum, pum, pum, pum, tas, tas! El sonido de una descarga de fusil retumba en las estrechas calles de los barrios Juan XXIII, San Luis, Kennedy y San Francisco, en la comuna 7, una de las 12 que tiene Buenaventura.



Sus pobladores tratan de buscar refugio seguro debajo de las camas. Manuel, el dueño de una tienda, es uno de ellos. “No importa si es de día o de noche. Salen a matarse entre ellos. Uno trata de protegerse, porque, ¿para dónde más se coge?”, comenta el porteño.



Los enfrentamientos han llegado a durar dos, tres o más días seguidos, en una misma semana. Los vecinos no dudan ni por un segundo de que son las bandas criminales ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, rivales a muerte, cuyos campos de batalla son las vías del área urbana del puerto.



Así lo han hecho desde hace más de dos años, cuando ambas facciones eran una sola estructura paramilitar de narcotráfico, asesinatos, extorsiones, secuestros y desapariciones. Ambos grupos delincuenciales organizados, o GDO, como los llaman en las Fuerzas Militares y de Policía, llegaron a estar unidos en la banda ‘la Local’, creada en 2017 por exintegrantes de ‘los Urabeños’ o ‘clan del Golfo’ y ‘la empresa’.



“Los paramilitares siempre han estado en Buenaventura y se enfrentaban a las Farc. Ahora lo hacen contra otros grupos, entre disidentes, el Eln y Epl. Pero son los mismos ‘paras’, solo que con otros nombres”, dicen líderes y defensores de derechos humanos en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.



Es que Buenaventura se volvió estratégica para estos grupos armados, pues su área territorial es mayor que la de algunos departamentos, como Risaralda, Quindío o San Andrés. Buena parte de los 6.078 kilómetros cuadrados de la ciudad es rural, pero en toda el área urbana están las dos bandas criminales con el mar como su aliado para sacar cargamentos de alucinógenos a países como México, Estados Unidos o Chile.



La ciudad se la dividieron. ‘Los Espartanos’ se encuentran principalmente en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5, que conforman la zona insular, llamada isla Cascajal. También se localizan en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como en zona de influencia de las playas turísticas de Juanchaco y La Bocana de este distrito.



‘Los Shottas’, por su parte, están en las comunas 11 y 12, de la zona continental de Buenaventura. En 2021, su poder se concentraba con fuerza en las comunas 7 y 8, también zona continental, pero se debilitaron, y este año están decididos a recuperarlo.



Y aunque el presidente Gustavo Petro llegó el martes pasado a Buenaventura ante el SOS que el alcalde de la ciudad puerto, Víctor Vidal, por la guerra entre bandas, ninguna ha dado una respuesta clara a la invitación que hicieron el jefe de Estado y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, para crear una mesa de diálogo para lograr acuerdos que permitan el cese del fuego.



“A ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’ les digo que no se maten; qué pendejada un negro matando a otro negro. Un joven negro matando a otro joven negro, extorsionando a personas negras, en medio de todos, de la pobreza. Ese no es el camino. Si han planteado una política de acogimiento, lo desarrollamos”, fueron las palabras del presidente Petro durante su visita.



El alcalde Vidal, por su parte, señala la importancia de un acuerdo humanitario inmediato para velar por la integridad de los más de 400.000 habitantes de Buenaventura, pero, por ahora, estos dos grupos armados aún no se pronuncian frente a parar las continuas balaceras.

¿Intenciones de paz?

Pese a que se conoció que los grupos han enviado cartas al nuevo Gobierno para acogerse a su propuesta de la paz total, esta semana no se han dado avances de esta iniciativa y, por el contrario, siguieron los panfletos.



‘Los Shottas’ hicieron circular panfletos esta semana dirigidos a las comunidades, así como a la Defensoría y a la Policía, que no reflejan su intención de desistir el fuego cruzado. En la Fuerza Pública tienen informes de inteligencia que dan cuenta de que los intereses de ‘los Espartanos’ van más allá de las fronteras.

“Para nadie es un secreto que hemos recibido ataque de nuestro enemigo”, se lee en uno de los panfletos de la banda criminal.



Pese a que en la misiva hablan de “buscar la paz y la armonía” en Buenaventura, ‘los Shottas’ aseguran haber establecido una supuesta defensa en barrios de la comuna 7, como Juan XXIII, donde dicen que la harán valer hasta con sus propias vidas.



Según fuentes de la Policía Valle, ‘los Espartanos’ no quieren conformarse con Buenaventura.



“La estructura narcotraficante estaría afianzando una supuesta ‘franquicia internacional’ posicionándose (en menos de cuatro años) en Antofagasta, en Chile. Allí buscarían permear a funcionarios portuarios”, dice la Policía del Valle.



Según autoridades, líderes sociales, así como fuentes en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el narcotráfico es uno de los brazos que cada vez más se fortalece en la ciudad del segundo puerto más importante del país. Por ello, no será nada sencillo alcanzar acuerdos de paz.

Delinquen desde cárceles

Las cerca de 270 capturas de miembros de ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, desde 2021 hasta lo que va de 2022, de acuerdo con la secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, no los han frenado.



De ‘los Espartanos’ fue capturado en el 2017 Jorge Isaac Campaz Jiménez, o alias ‘Mapaya’, pero el año pasado tuvo casa por cárcel y luego se fugó, siendo hoy uno de los 12 hombres más buscados en Buenaventura.

Panorámica de Buenaventura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Todavía están en cárceles Diego Fernando Bustamante Segura o ‘Diego Optra’, capturado en el 2019 y señalado de ser el jefe de ‘los Shottas’, y Edilberto Riascos Riascos, alias Pepe, cabecilla de ‘los Espartanos’, quien fue capturado en septiembre del 2019, pero sigue delinquiendo desde la cárcel, aseguran en el puerto.



Desde sus sitios de reclusión han venido impartiendo órdenes para continuar su régimen de terror, causando más desplazamientos intraurbanos que la Defensoría del Pueblo viene alertando desde el 2014, cuando se conoció la existencia de las temidas ‘casas de pique’, viviendas palafíticas usadas para desmembrar personas.



Aunque las ‘casas de pique’ ya no son tan evidentes como antes, la población de la comuna 7 coincide en que muchos de los cuerpos de desaparecidos están llegando al estero San Antonio, otra zona crítica.



Así lo ratifica la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en 2021 tramitó medidas cautelares para proteger a las comunidades, luego de la solicitud que elevaron 16 organizaciones, entre ellas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos y la organización Madres por la Vida.



Y las extorsiones continúan. “Hay zonas en el mar a donde han llegado estos grupos a robarnos hasta los motores de fuera de borda”, denuncia un pescador de La Playita.

Hacen cobros de ‘vacunas’ a moradores, de entre 10.000 y 600.000 pesos por mes. Ese último monto, por ejemplo, lo paga un comerciante que tiene una tienda.



Otros vecinos de la trocha de Puente Nayero afirman que allí los violentos han tratado de hacer cobros.



Quizá no han podido abiertamente, porque se mantiene la presencia de la Fuerza Pública desde ese 2014, cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó la militarización del puerto, debido al aumento de los homicidios.



¿Mejoría en cifras?

El comandante de la Policía Valle, Éver Yovanni Gómez, afirma que de todas las capturas, ya hay 11 de “entre los 12 más buscados (en Buenaventura) y han sido judicializados”.



El oficial afirma que los homicidios han bajado en un 29 por ciento, en comparación con 2021 y los hurtos arrojan un 20 por ciento menos.



No obstante, este año van 82 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, y la ciudad es la tercera en el Valle con más muertes violentas causadas por armas de fuego y cortopunzantes (primero están Cali, con 557, y Tuluá, con 86 reportes más).



Además, las reducciones se dan luego de que el año pasado hubo 191 asesinatos en el puerto, arrojando una altísima tasa de muertes violentas, de 60,92 por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá registró en el mismo 2021 una tasa de 14,48 homicidios por cada 100.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

De hecho, los homicidios aumentaron más del doble entre 2020 y 2021. Hace dos años se reportaron 81 homicidios, con una tasa de 25,98 casos por cada 100.000 moradores.

Así mismo, en ocho años van más de 841 desaparecidos en zona urbana y rural de esta ciudad, con base en informaciones de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que se desplazó a Buenaventura esta semana, insistió en la urgencia de un acuerdo humanitario ya. Camargo recuerda que hay 24 alarmas tempranas en Buenaventura.



“Pedimos a los violentos que deben respetar los derechos humanos de la población y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente, el principio de distinción y evitar que los enfrentamientos generen confinamientos de la comunidad”, advirtió el funcionario.

CAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

CALI

