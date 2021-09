Proyecto de rock caleño que terminó como recuerdo en la capital de la salsa

Lo que hace unos años parecía un proceso fuerte, prometedor y variopinto de rock caleño en el corazón de la ‘capital mundial de la salsa’ terminó por convertirse en un recuerdo con gratos logros pero también con muchos lamentos.



De esta manera muchos amantes de este género musical sintetizan lo que fue la vida del Movimiento Rock, una generación de jóvenes artistas que le apostaron por crear festivales con grupos que vivían en el ‘underground’.



La falta de gestión, conflictos entre gestores culturales, poca organización, manejo inadecuado de la institucionalidad caleña… son algunas de las muchas razones que salen a la luz para evidenciar la caída de una interesante iniciativa. ¿Qué pasó?



Hace más de una década, en Cali existía una amplia variedad de bandas de rock de diferentes tendencias y corrientes, tanto así que algunas de ellas lograron organizarse en eventos de nicho y luego con más gestión y amor por la música, lograron crear festivales.



Algunos con más vida que otros pero a la final lograron destacarse procesos como La Rockomotora, un proyecto que contenía una serie de conciertos que culminaban en un festival en gran formato; La Cruzada del fuego, enfocada en géneros como el metal y el death metal; CaliGothic, basado en la cultura del rock gótico, que además de conciertos tenía muestra de arte.



Por último, figuraba el Calibre, una apuesta de rock pero con elementos pedagógicos e intervenciones enfocadas al medio ambiente y la protección de los animales.



Con el objetivo de circular y sumar fuerzas para fortalecer la escena del rock caleño, los festivales unieron sus esfuerzos a través del Movimiento rock, que comprendía conciertos durante el año de los festivales de rock caleños acompañados de procesos culturales.

8Bits Memory ha estado en escenarios cómo el Festival Internacional Rock Al Parque de Bogotá y el Unirock Alternativo de Cali. Foto: Archivo particular

Edgardo Materón, cerebro creador y gestor del CaliGothic, atribuye la caída de muchos festivales de rock a que “La Secretaría de Cultura de Cali no quiso seguir ‘camellando’ con los festivales ni apoyando… no les importó procesos y todo lo dejaron acabar. Para rematar, la pandemia terminó por acabar todo”.



“Lastimosamente el rock caleño ahora se nos estancó, tuvimos una oportunidad de representarlo, teníamos buenas bandas, tanto, que todo el año había un recorrido multicultural con el rock”, a agrega.



Considera que con dejar acabar el Movimiento rock “se acaba una parte de historia en la ciudad”.



“Se acabó la formación artística que hacíamos en la parte del teatro, exposiciones de arte, lo gótico, el cine gótico que hacíamos en al Departamental. Pero como éramos nosotros se acabó, no pasa nada”, sentenció Materón.



A esta situación se le sumó el desgaste de los líderes de dichos proyectos musicales que poco podían gestionar recursos para sus eventos y procesos. Además varios de ellos se dedicaron a sus emprendimientos.



“Nosotros hacíamos los festivales de pura energía y con un presupuesto mínimo y debíamos hacer magia y buscar patrocinadores. Es muy difícil, así que hay uno que se dedicó a su empresa de seguridad y logística y que también el apunta al turismo, otro está fuera del país en la producción de eventos”, recuerda Materón, quien dirige obras civiles y edificios.

"Unos tienen una mejor organización que otros": Luz Adriana Betancourt

Si hay una de las personas que más conoce sobre procesos de rock entre la institucionalidad y gestores culturales, es la exsecretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt.



Cuenta la exfuncionaria que cuando era titular de dicha dependencia distrital, apoyó siete festivales de rock pero “diferenciando el presupuesto de cada uno, según el número de asistentes (público), el número de artistas invitados y el nivel de esos artistas”.

“En el caso del rock es muy interesante la variedad de sub géneros y la cantidad de bandas caleñas que hacen sus propias creaciones y procesos, pero es evidente que unos tienen mejor organización y creación que otros”, explica la exfuncionaria.



Uno de los procesos que destaca Betancourt es Rockópolis, el cual recibía un apoyo para adelantar capacitaciones en su proceso formativo con jóvenes cantantes.



“Sin embargo, otros festivales usaban su presupuesto pensando más en el encuentro de bandas amigas que en el público, por lo cual no podemos decir que el movimiento de rock no ha desaparecido por el número de festivales que se hagan, sino que los mismos ciudadanos caleños han preferido los festivales con mejor organización y calidad de sus bandas invitadas y locales”, cuenta Betancourt.



Entre tanto, Javier Devia, músico, economista y una de las personas que mejor conoce el tema del rock en la ciudad, explica que uno de los puntos que afectaron la cultura del rock en Cali fue el desconocimiento que muchos gestores culturales y organizadores de festivales sobre temas relacionados con temas de contratación pública, gestores… en pocas palabras, faltó organización.



“Es desgastante para una ciudad como Cali que no le da recursos a la cultura o son muy bajos”, dice Ávila. Además, con el tiempo muchas bandas han cambiando y evolucionando”, añade al evento.

Lo que hay

Aunque muchas personas aseguran el en la ciudad hay bandas pequeñas de rock y eventos poco comerciales, se mantienen dos iniciativas: el Festival Internacional Unirock Alternativa (Fiura).



Cuenta que en el caso de su festival decidieron prepararse y más que un evento, montaron una empresa que se ajustó a todo lo referente con la parte legal y la de la industria de la música. Nosotros fuimos construyendo esto a medida que fue cambiando la situación.



“Si hay una escena hay mucho por mostrar, hay escenas que se escapan a mi comprensión, unas subterráneas, interesantísimas que apenas están sacando la cabeza de las cosas, pero la muerte de estos movimientos viene dada por lo que viene pasando”, dice Devia.

Otra de las alternativas de festivales de rock es Rockópolis, un proceso musical de cantantes de rock y pop, que a través de un proceso de capacitaciones y sesiones públicas forman nuevos talentos en la ciudad.



Sandra Hernández, directora de la fundación Madame Blue, creadora de esta iniciativa, cuenta que este proceso, que nació en el 2008 como una alternativa para solucionar un problema en un bar, creó Rockópolis.



La directora y cantante explica que para sostenerse, cada año selecciona un grupo de jóvenes talentos en Cali y el Valle del Cauca realizan gestiones con la Alcaldía y empresa privada con la cual ha logrado que el evento crezca y se mantenga vigentea.



