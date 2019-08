Agarrón entre Mindefensa y el alcalde de Cali por base militar

En medio del taller Construyendo País, el presidente Iván Duque tuvo que intervenir para bajarle el tono a un enfrentamiento entre su ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el alcalde Cali, Maurice Armitage.

El episodio se registró cuando Armitage sacó a relucir las restricciones a las construcciones que se están imponidendo alrededor de la Base Aérea de la FAC en esta ciudad. “Como alcalde no puedo aceptar que el Ministerio de Defensa y la FAC se conviertan en parámetro del desarrollo y no permitan redensificar la ciudad. No quiero pelear con el ministro, pero quiero que tenga muy claro que a Cali se le respeta”, dijo.

Sus palabras se deben a que la cartera de Botero y la FAC acudieron a una acción judicial para que se tenga en cuenta el concepto técnico de esas autoridades en las construcciones que se levanten alrededor de la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’.



El viernes pasado el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle confirmó las medidas cautelares que había ordenado el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali en marzo pasado, a favor de la base aérea.



Autoridades y constructoras no comparten ese lineamiento porque allí se concentra el 42 por ciento del suelo urbano local.



Duque le recordó a Armitage que “si hay críticas a cualquier miembro del gabinete, me las dejan a mi que soy el Presidente”.



Para cerrar el momento, el presidente invitó a que Armitage y Botero se dieran un abrazo, pero el ministro no escondió su molestia. Así lo evidenció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro: “Ministro, usted todavía tiene cara de bravito”, dijo.

La Bancada del Valle, presidida por el senador Alexander López, informó que en una reunión el Presidente se comprometió a permitir el desarrollo urbanístico de Cali de común acuerdo con la alcaldía y el Gobierno Nacional.



También hizo acuerdos sobre seguridad para los vallecaucanos, desarrollo de los aeropuertos para Palmira y Buenaventura, dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura y celeridad para el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los bonaverenses.



