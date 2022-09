La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que "el actual modelo que se ha instaurado en el país en términos de salud no es favorable para el Hospital Universitario del Valle. El Hospital sobrevive por su fuerza, también por la importancia social y científica que tiene, pero no justamente porque el modelo favorezca que los hospitales públicos y las Empresas Sociales del Estado (ESE), sean privilegiadas y esto tiene que sujeto de una reforma".

La funcionaria hizo este pronunciamiento antes del inicio de la primera audiencia pública sobre la transformación del sistema de salud, que se realizó en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV) Evaristo García, el pasado viernes.



Corcho declaró que el Gobierno nacional no está en contra de la iniciativa privada. "Reconocemos el conocimiento, la experiencia y el magnifico trabajo que tienen y que hacen las clínicas privadas de servicios de salud, pero como estado y como gobierno nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia", dijo.



La gerente encargada del HUV, Marisol Badiel Ocampo, señaló que después de una "crisis bastante dramática", desde hace cinco años esta institución "ha logrado su recuperación de forma extraordinaria a partir de su reestructuración y la Ley 550". Sin embargo, la gerente señaló que el flujo de caja del hospital es hoy un problema. "Hace cinco años la facturación estaba en el orden de 9 ó 10 mil millones de pesos mensuales, pero hoy supera los 36 mil millones de pesos mensuales, pero el recaudo no tiene la misma velocidad".



La cartera del HUV es de 325 mil millones de pesos, de los cuales, 65 mil millones de pesos son de EPS liquidadas. De hecho, la liquidación de las EPS Medimás y Coomeva afectó mucho al hospital porque representaba un flujo de cada de 5 mil ó 6 mil millones de pesos mensuales. Hoy, Emmsanar, una EPS que ha estado en serias dificultades, es el principal cliente del hospital.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, reforzó la situación expuesta por la gerente del HUV. Recalcó que la cartera de los hospitales de la red pública de salud, 53 ESE, es de 771 mil millones de pesos, de los cuales 250 mil millones de pesos son de las EPS liquidadas. "Prestamos servicios por 250 mil millones de pesos y esos recursos no se ven. Hacen parte de nuestras cuentas por cobrar y sabemos que es imposible recibirlas", reclamó Lesmes.



Ante las afirmaciones de la gerente del HUV y de la Secretaria de Salud del Valle, la Ministra comentó que el objetivo de la transformación del sistema de salud "es construir una salida estructural a un problema que no se puede normalizar. No es normal que un sistema de salud maneje un flujo irregular de sus recursos, no es normal que el HUV haya estado en una crisis hace pocos años, al punto del cierre. La sociedad colombiana no puede normalizar la negación de derechos y por tanto, lo queremos es que el derecho fundamental a la salud se haga costumbre; y que sea un derecho equitativo, igualitario".



Con respecto a la situación de las EPS en el país, la Ministra de Salud explicó que del gobierno anterior recibieron 32 EPS, de las cuales 14 estaban en proceso de liquidación y dos ya se liquidaron. De las restantes EPS, solamente cuatro están bien respaldadas financieramente "bajo condiciones muy flexibles que han tenido los gobiernos en cuanto a las exigencias".



"En ese sentido, cuando tienes 14 EPS en causal de liquidación, quiere decir que los recursos públicos de los colombianos se encuentran en riesgo, y en riesgo también está la prestación de servicios de salud", sostuvo la Ministra.

