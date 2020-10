'Marchamos porque nos están matando': mensaje de la Minga a Colombia

Arrancó la Minga indígena que va desde el Cauca hacia el Valle del Cauca y ya presentaron sus exigencias para el Gobierno nacional. Una de ellas pretenden que sea en cuanto lleguen a Cali, se espera que el lunes 12 de octubre, y es hablar personalmente con el presidente Iván Duque. Si eso no sucede, la Minga se propone llegar hasta Bogotá.



Las comunidades indígenas dicen que se movilizan para rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social, por el territorio, la democracia y la paz.



"La vida no tiene precio, la vida no se negocia, la dignidad del pueblo no se negocia, el territorio no se negocia", afirmó Ferney Quintero, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



El dirigente señaló que esperan que el presidente de la República Iván Duque se reúna con ellos este 12 de octubre en Cali, para que escuche sus exigencias, de lo contrario continuarán su camino hasta Bogotá.



La minga cuenta también con la participación de otros sectores sociales como organizaciones campesinas, comunidades negras y movimientos estudiantiles.



José Daniel Gallego, delegado estudiantil a la Comisión de derechos humanos de la minga, señala que se han unido a esta marcha por la "crisis social y humanitaria que se agudiza".

"Las y los estudiantes nos sentimos orgullosos de ser indígenas, negros y campesinos, por eso creemos en el valor de la vida, en el que se debe fortalecer la educación como derecho fundamental y garantizar la matrícula cero del 2021 y no un ministerio de defensa para la muerte", agregó el defensor de derechos humanos.



Las comunidades informaron que en las últimas horas, desde el sitio de la concentración en Caldono, Cauca, se presentaron sobrevuelos de aeronaves de la Fuerza Pública.



Los indígenas exigen al Gobierno Nacional no realizar actos de provocación y respetar la movilización. Además, hicieron un llamado a que no se estigmatice la minga "con titulares, fotografías, comentarios, preguntas y estados formulados de manera tendenciosa en sus diferentes medios de comunicación, desde páginas oficiales hasta perfiles oficiales en redes sociales".

La primera respuesta del presidente @IvanDuque al debate político que plantea la Minga; ha sido militarizar las vías.#Minga2020 pic.twitter.com/xk5vPhwj3K — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) October 10, 2020

"Ya que en algunos casos, esto solo refuerza la estigmatización de la protesta social y los señalamientos a los sectores sociales organizativos que se han movilizado históricamente en el departamento y la región por la reivindicación de los derechos humanos", señaló el Cric en un comunicado.



La minga se inició este 10 de octubre en el Cauca. El 12 de octubre van a llegar en caravanas y chivas a Jamundí, Valle del Cauca, y posteriormente pasarán a Cali, donde esperar entre el 13 y 14, tener un diálogo directo con el presidente Duque.



Serán 8.000 mil los indígenas que llegarán a la capital vallecaucana. A estos se les sumarán 2.000 que ya están en la ciudad.



Los promotores afirmaron que es una protesta pacífica que no contempla el bloqueo de la vía Panamericana.



'No deben sentirse intimidados'



El general John Jairo Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca, indicó que la seguridad para que la minga transcurra sin contratiempos está garantizada.



“Tenemos la seguridad de toda la Panamericana, tanto de la vía principal como de la alterna. Son cerca de 26 pelotones en los puntos críticos, en compañía de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la seguridad, incluso también para los que van a marchar. Hasta ahora todo ha transcurrido en completa normalidad”, dijo el oficial.

Ante los sobrevuelos y presencia militar en los alrededores de la vía, el oficial explicó que “es lo normal”. “En una marcha tenemos que garantizar la seguridad alrededor de ellos, así que no deben sentirse intimidados. Es una medida preventiva para cualquiera que intente afectar la manifestación. De igual forma están los soldados en la vía, para garantizar la seguridad”, agregó el general.



Uno de los puntos que destaca el oficial es la manera en la que uno de los resguardos asumió la minga.



“Es de destacar el resguardo de Canoas, que es uno de los más grandes del Cauca, con cerca de 10 mil indígenas registrados. Ellos marcharon al interior de su resguardo y sus veredas y en cada una de ellas se iban adhiriendo más personas del resguardo y arriba, en su sede principal, organizaron una ceremonia acompañada de actos culturales con cerca de 3.500 indígenas, mostrando otra faceta de la marcha”, resaltó el uniformado.

MICHELL ROMOLEROUX

Para EL TIEMPO

POPAYÁN