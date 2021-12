El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ese día, indígenas del suroccidente del país se movilizarán en la minga, como una manifestación pacífica para realizar actividades culturales y al tiempo insistir en los acuerdos sobre tenencia de tierras, salud, educación y su derecho a la vida, a no ser más blancos de exterminio y masacres, demandas que llevan haciendo hace más de dos décadas y que se acentuaron en el estallido social de este año.



Desde diversos sectores sociales se pide que ese 10 de diciembre sea el día para que en el país y en esta región se eleven voces de respeto, tolerancia, libre expresión y convivencia, fundamentos de un Estado de derecho.



La movilización partirá el 9 de diciembre desde Popayán y municipios caucanos para dirigirse a Cali, en el Valle del Cauca.



Sale de Popayán y luego pernoctará en un municipio del norte caucano ese 9 de diciembre.



El 10 de ese mes, los indígenas retomarán camino hacia el Cauca.

Según la Organización Nacional Indígena (Onic), la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), ejercerán su derecho a la protesta social y pacífica.



Así lo informaron a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, además de otras autoridades, como el secretario de Seguridad caleño, Carlos Soler.



“Hago un llamado a la calma, a no estigmatizar, señalar ni mucho menos amenazar, más respeto y tolerancia. En el Valle cabemos todos: izquierda, derecha, centro, comunidades étnicas, organizaciones sociales”, ha dicho Roldán durante las últimas semanas.



Además, ha sostenido que “la protesta pacífica está contemplada en nuestra Constitución y es un derecho, pero no toleraremos hechos violentos ni bloqueos. El alcalde Ospina insistió en que en una democracia hay derechos y deberes.



