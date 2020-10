Indígenas aseguran que minga irá en caravana y no bloquearía vías

Comunidades indígenas del Cauca tienen como propósito reunirse con el presidente Iván Duque para abordar temas relacionados con masacres, violencia y abandono estatal.



​Dirigentes de la movilización aseguran que la minga no afectaría el libre tránsito por la vía Panamericana.

El coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Jhoe Sauca, explicó que a partir del sábado 10 de octubre, las comunidades indígenas del departamento entrarán en paro indefinido para protestar contra el Gobierno.



“Nos concentraremos el 10 en el sector de El Pital, municipio de Caldono, esperamos el 11, si el presidente Iván Duque no llega, nuestro camino es Cali y en Cali seguiremos con la dinámica de esperarlo, en caso de que el presidente no responda al llamado, seguiremos nuestra movilización hacia diferentes puntos del centro del país intentando llegar a Bogotá”, explicó el dirigente.



Sauca dijo que rechazarán las masacres, la muerte de líderes, la criminalización de la protesta social, el abandono a los sectores más vulnerables, la corrupción, entre otros temas.



Las comunidades señalaron que no están de acuerdo con lo que dice el diario EL TIEMPO en la que se afirma que desde el próximo 5 de octubre se tomarán la vía Panamericana.



“En ningún momento se ha dicho que esta movilización o esta minga comunitaria, social se vaya hacer vías de hecho frente a la vía panamericana, eso lo que hace es estigmatizar y desviar la información”, agregó el dirigente.



Recordó lo ocurrido en abril del año pasado cuando fue atacada la sede del Cric en Popayán.



“Hay que tener cuidado con las afirmaciones que se hacen, ya que eso tensiona las cosas”.



Este jueves, por cerca de 10 horas permaneció bloqueada la carretera panamericana a la altura del resguardo de La María, Piendamó.



“Los bloqueos tiene que ver con el pueblo Misak que se recogen en una organización que se llama Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano (AISO) con unas exigencias que vienen haciendo, pero ya es parte de su dinámica como pueblo. Si bien en cierto que hay Misak filiales al Cric, estos Misak están en otra dinámica de exigencia, pero no somos nosotros como Cric”, finalizó el dirigente.

Ante esta situación, la Terminal de Transportes de Cali había anunciado en horas de la noche, la suspensión de los despachos de buses para el sur del país, sin embargo, en la mañana de este viernes, publicó el restablecimiento de las operaciones hacia esa zona. ​