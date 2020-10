Indígenas harán movilización en Cali antes de irse para Bogotá

Con pocos avances terminó el segundo día de diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de la Minga indígena, que llegó del Cauca a Cali. Finalmente, no lograron ningún acuerdo.



Hacia las 3:00 de la tarde de este martes, los indígenas se levantaron de la mesa al no encontrar una salida con la comisión nacional, conformada por ministros y delegados de distintas entidades del gobierno de Iván Duque.



Uno de los motivos para no llegar a un consenso fueron informaciones divulgadas en medios que relacionan la minga con grupos armados. Este miércoles harán una marcha hasta el centro de Cali y analizan si salen, de inmediato, para Bogotá.



En la tarde del lunes, una delegación del Gobierno Nacional se encontró con los líderes indígenas en Cali para dialogar frente a la principal preocupación de las comunidades nativas ante la arremetida de crímenes de pobladores nativos del Cauca.



En la comisión gubernamental se encuentran ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Al no fructificar un acuerdo el martes, la ministra del Interior, Alicia Arango, insistió en que el Gobierno nacional sigue abierto al diálogo, respeta la protesta pacífica y sigue haciendo presencia.



"Es claro para el Gobierno nacional que esta no es una minga reivindicativa, sino que es una minga política, como lo han expresado representantes de la minga. Al ser una minga política, así será el manejo que le dará el Gobierno a las conversaciones. Insistimos en establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la minga, encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las propuestas y peticiones que ellos han manifestado en la carta al Presidente. Por eso, insistimos en la necesidad de construir una ruta donde se dividan los temas los temas por áreas del sector público o áreas del Estado".

La funcionaria dijo que "reiteramos nuestra preocupación por la pandemia que es una realidad y nos puede afectar a todos. Recordamos también que las aglomeraciones están prohibidas y en la medida en que nos cuidemos todos, más tiempo pasaremos sin covid. Estamos bajo una amenaza cierta y clara del covid. El Gobierno defiende y protege los intereses de todos los colombianos. Aquí quiero hacer un llamado a los sectores de la sociedad que nos han solicitado que no haya bloqueo y que la minga no vaya a perjudicar la reactivación económica y sobre todo a los microempresarios que con tanto esfuerzo tienen un negocio y generen empleo para que, por favor, entre todos logremos que se reactive Colombia".



Los voceros de la Nación también cuestionaron la no asistencia de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



En la mañana del martes se volvió a la mesa y los indígenas señalaron que han reconocido la atención de algunos de los ministerios frente a reivindicaciones, pero sostienen que requieren un diálogo con el Presidente que no les ha atendido y sigue la situación de muertes selectivas de indígenas, sin que se vea una acción de autoridades pese a la presencia de Policía y Ejército.



Los voceros indígenas rechazan que se les relacione su minga con grupos armados en 'informes de inteligencia' divulgados por medios.

Pronunciamiento Minga Suroccidente: Declaramos que el presidente Ivan Duque Marquez le incumplió al pueblo colombiano, así mismo, rechazamos la noticia publicada en la revista semana https://t.co/61A2Q5f6Lu — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) October 13, 2020

Al cierre de la reunión se conoció que fueron asesinados Fredy Güetio Zambrano, exgobernador indígena de 51 años y su esposa, Reina Mera.



Darío Tote, vocero de pueblo Coconuco, dijo que se le está pidiendo al Gobierno que se atienda sus solicitudes de vida, territorio y democracia. “Que el Gobierno atienda nuestras solicitudes, que no haya más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta Minga, de que a nosotros nos respeten la vida”, repiten los voceros de la movilización.

📢👊🖐️ #ATENCION #CALI ¡LA MINGA NOS NECESITA!



Se solicita a la ciudadanía caleña acercarse al Coliseo del Pueblo y llevar lo que puedan.



¿Qué puedes llevar?



-Alimentos no perecederos.

-Agua.

-Cobijas.



Número de contacto que recibirá las ayudas: 302 4172975 pic.twitter.com/igrGNzLXDS — Sebastián Vargas (@Sebas960507) October 13, 2020

CALI