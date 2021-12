El Parque de las Banderas fue el escenario en el que se vivió un emotivo momento durante las actividades de la minga indígena en Cali.



Representantes de la comuna 22 e indígenas manifestaron sus opiniones y pensamientos en relación a un documento en el que de manera previa acordaron para establecer las bases para la construcción de un 'Acuerdo por Cali'.



Al final, Mayor Daniel Piñacué, por la comunidad indígena, y Amalia Sierra, por la comuna 22 levantaron la bandera blanca en señal de paz, reconciliación y hermandad ante los aplausos de los asistentes.



(También lea: Indígenas ya llegaron a Jamundí para la minga; el viernes van a Cali)

'La vida y el respeto por los Derechos Humanos es un valor sagrado en toda democracia', 'El esfuerzo de cada persona que se levanta a trabajar debe ser reconocido y respetado, y 'Las oportunidades, la inclusión y el bienestar de todos y todas son una obligación moral', son algunos de los puntos del documento.

Incidente con el Secretario de Seguridad y Justicia

Durante la manifestación se presentó un incidente entre manifestantes que acompañaban a la minga y el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler Parra.



El hecho se presentó cuando un grupo de personas se molestó por la presencia del funcionario durante la movilización, hecho que fue considerado por algunos de los asistentes como un acto de provocación.



(También lea: Firma le apostó a la vivienda de ultra lujo en Cali)



De inmediato se presentaron discusiones y momentos de tensión que obligaron al titular de Seguridad y Justicia de Cali a retirarse del lugar acompañado por uniformados de la Policía.



Entre tanto, integrantes de la minga indígena precisaron que ellos no participaron en el incidente, sino personas que acompañaban la marcha y se molestaron con el funcionario.

Por un momento la minga detuvo la marcha mientras se resolvía la situación que no pasó a mayores.



Ante este hecho, Soler Parra precisó que diferentes funcionarios de la Alcaldía de Cali hacen parte de la Mesa de bioseguridad, que acompaña la marcha, y que hace parte de los acuerdos que se hicieron con los representantes de la minga.



(También lea: Cuatro heridos dejó detonación de artefacto explosivo en Argelia, Cauca)



"Habíamos acordado que yo los acompañaba una parte del recorrido. Sin embargo, se presentan diez jóvenes desadaptados bajo efectos de las drogas, y borrachos que intentan atacar y decir algunas cosas. Varios de ellos con órdenes de captura", relató el funcionario.



Agregó que ante esta situación, la guardia indígena "me protege, me encapsula, y simplemente para evitar que usara el Esmad, o la Fuerza pública y dañara la minga, que era lo que estaban buscando, preferí abandonar el sector para no poner en riesgo la marcha normal".

Una marcha en completa calma

El general Hernán Alejandro Bustamante Jiménez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, asegura que la jornada de movilización de la minga por al ciudad ha "estado con total tranquilidad y creo que ha servido primero las reuniones previas que se realizaron interinstitucionales y sobre todo, con las autoridades político administrativas".



"De acuerdo a lo planeado se hizo una parte logística donde esto facilitó el trabajo de las autoridades y también el despliegue que tenía que hacer la Policía Nacional con más de 3 mi hombres que vinieron para generar estas garantías y hacer el acompañamiento", agregó el uniformado.



(Lea también: Hunden en el Concejo de Cali el proyecto 'Cali Inteligente')



El oficial también aseguró que en la marcha se presentan cerca de 2700 personas, que cuentan con el acompañamiento del Cric y centrales obreras.



"Esperamos que al final de la tarde también se mantenga esta situación de calma y haciendo el acompañamiento. Y cuando vayan a salir de Cali tendrá un acompañamiento de la Policía Nacional hacia el Cauca", finaliza el uniformado.



Desde tempranas horas de la mañana la minga indígena ingresó por la vía Jamundí - Cali, y desde las 10 de la mañana, y acompañada por un amplio dispositivo policial, emprendió una movilización por la calle 5.



A esta movilización se le sumaron personas que decidieron acompañar a la minga.

Cabe recordar que la institución policial, con el fin de evitar inconvenientes con la minga, precisó que adelantó un acompañamiento con unidades motorizadas de la Fuerza de Control Territorial (Fucot), así como de uniformados de diferentes especialidades que se encargan de realizar patrullajes y actividades de control en barrios de Cali.

En completa normalidad avanza la minga indígena por la calle 5. El objetivo es llegar al Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda En completa normalidad avanza la minga indígena por la calle 5. El objetivo es llegar al Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda En completa normalidad avanza la minga indígena por la calle 5. El objetivo es llegar al Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda En completa normalidad avanza la minga indígena por la calle 5. El objetivo es llegar al Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda En completa normalidad avanza la minga indígena por la calle 5. El objetivo es llegar al Parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda

Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina había afirmado que la comunidad indígena "nos señala de una movilización en convivencia y paz, una movilización de reconciliación en el marco del 10 de diciembre, cuando se cumple el Día Internacional de los Derechos Humanos".

Más contenido de Colombia

- Trabajadores bloquean vía y queman llantas por proyecto 'Cali Inteligente'



- Tres mujeres denuncian por agresiones físicas al cirujano Antonio Figueredo



- Hunden en el Concejo de Cali el proyecto 'Cali Inteligente'



CALI