Comunidades aseguran que el Presidente no les ha atendido el diálogo

Este lunes, una delegación del Gobierno Nacional llegó a la ciudad, con el fin de dialogar con los indígenas.



Hasta este miércoles 14 de octubre, comunidades indígenas esperarán al primer mandatario de los colombianos, de no llegar, tomarán rumbo hacia la capital del país.

Ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional llegaron en la tarde de este lunes a Cali para encontrarse con la Minga Indígena del suroccidente del país. Sin embargo, los indígenas insistieron que desean tener un debate directo con el presidente Iván Duque y la mesa se levantó.



Los representantes de las comunidades nativas rechazaron que el Jefe de Estado no hiciera presencia en el encuentro, por lo que anunciaron que lo esperarán hasta el miércoles y si no llega, continúan en su postura de movilizarse hasta llegar a la capital del país.

En Cali, y ante los delegados de la Minga Indígena del Suroccidente reiteramos que el Gobierno Nacional tiene las puertas abiertas al diálogo. @infopresidencia @MinInterior pic.twitter.com/lpo8yGW2xo — Alicia Arango (@AliciaArango) October 13, 2020

La ministra del Interior, Alicia Arango afirmó que el gobierno no ha dejado de cumplir lo pactado y mencionó que nunca han dejado de escuchar a las comunidades.



“Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga reivindicativa, es una Minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este gobierno y gobierno anteriores que no se había cumplido”, manifestó la funcionaria.



Los voceros del Gobierno también cuestionaron la no asistencia de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Por otra parte, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y su gabinete se firmó un acuerdo para cumplir con las normas de bioseguridad por la gran cantidad de gente que llega y así la protesta se pueda realizar sin riesgos de contagio de covid-19.

#AEstaHora respetamos las manifestaciones, las culturas, las creencias y sobre todo respetamos la salud, por eso firmamos un pacto por la vida con la Minga Indígena. @MiyerTorresA @JorgeIvanOspina @AlcaldiaDeCali #CaliUnidaPorLaVida 💙❤💚 pic.twitter.com/ppofrrF68A — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) October 13, 2020

“Respetamos las manifestaciones, las culturas, las creencias y sobre todo respetamos la salud, por eso firmamos un pacto por la vida con la Minga Indígena”, dijo Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.



En el coliseo del Pueblo se instaló agua, duchas, y otros servicios mínimos para los más de 7 mil indígenas que hacen parte de la movilización y que se instalaran en ese lugar en su paso por la capital vallecaucana, así se comprometió el alcalde de los caleños.



Los integrantes de la minga han anunciado que esperarán al presidente Duque en Cali hasta el próximo miércoles, 14 de octubre. En estos tres días, desarrollarán diversas actividades en varios puntos de la ciudad.

El principal motivo de esta manifestación es rechazar la violencia en el territorio Nacional.



“Queremos que el gobierno atienda nuestras solicitudes, que no hayan más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta Minga, de que a nosotros nos respeten la vida”, dijo uno de los voceros de la minga.