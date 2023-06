La fiebre por el oro hiere las montañas de los Farallones de Cali, dejando más de 400 perforaciones a su paso. Llegar a socavones de hasta 80 metros de profundidad implica travesías de tres días y dos noches, y algunos tramos se deben recorrer a lomo de mula y caballo.

Una de las zonas donde los arañazos de taladros industriales, picas, palas, molinos, tambores y otras herramientas con plantas eléctricas han dejado sus huellas vistas por soldados del Batallón de Alta Montaña Nº 3, de la Tercera Brigada, es el Alto del Buey, de la vereda Peñas Blancas, en el corregimiento Pichindé. Allí son ya legendarias y reconocidas las minas de El Socorro.



Lo son porque los operativos contra la minería ilegal de oro en los Farallones vienen desde hace 15 años.



Fue allí donde alrededor de 30 soldados del mismo Batallón con uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y con apoyo de la Fiscalía, la alcaldía de la ciudad y la gobernación del Valle emprendieron un nuevo operativo en la noche del 21 de junio pasado que terminó en una confrontación en las primeras horas del día siguiente con miembros de la comunidad que dejó un muerto y cuatro heridos. La persona fallecida fue identificada como Wílmer Álvarez, de Suárez (Cauca).



Aunque hubo denuncias sobre el presunto impedimento para subir víveres y alimentos a Pichindé por parte de las autoridades, generando la gresca, el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, Camilo Murcia, reiteró que se trató de una asonada al Ejército. Esta postura se mantiene, así como la recalcaron en la Tercera División sobre lo ocurrido.

Los soldados fueron evacuados de la zona, tras mediación. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“De acuerdo con lo reportado, las tropas realizarían la incautación de seis mulares. Estos eran conducidos por cuatro personas. Siguiendo los protocolos establecidos, la situación fue puesta en conocimiento de la Policía para la realización de los actos urgentes. Es en ese momento cuando las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes de forma tumultuaria y agresiva, con palos y piedras, impidieron que se llevara a cabo el procedimiento”, anotaron en la Tercera División.



Las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes de forma tumultuaria y agresiva, con palos y piedras, impidieron que se llevara a cabo el procedimiento

El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que con diálogos se logró la liberación de los 30 soldados. El territorio del cordón rocoso de los Farallones está conformado por más de 206.000 hectáreas que abarcan Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, y a 4.100 metros de altura.



Policía y Ejército, así como la Fiscalía, han podido detectar actividad de minería a 2.800 metros sobre el nivel del mar donde están las minas de El Socorro con socavones, como Patequeso. Allí, fuentes del Ejército han visto campamento con cambuches.



En Parques Nacionales Naturales llevan la cuenta de más de 670 hectáreas devastadas en los Farallones por minería ilegal que equivalen a más de 330 campos de fútbol. Se estima que hay mineros que provienen de Cauca, Nariño, Antioquia y Eje Cafetero.



Para la Personería de Cali, aún persiste la minería ilegal adentro del área protegida, en áreas de la cuenca alta del río Cali, pero no solo de Pichindé. También en los corregimientos caleños Felidia y Andes, así como en la cuenca del río Anchicayá.

Facebook Twitter Linkedin

Hubo tensión en Peñas Blancas por la muerte de un hombre, identificado como Wílmer Álvarez, y la retención de 30 soldados. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Desde enero de este año hasta esta semana hubo operativos en veredas de Felidia y Pichindé, con siete capturas. En dos años, la Policía con el Ejército ha logrado más de 40 capturas por el delito de exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros.



Pero pese a que la Fiscalía ha llevado los casos a medidas de aseguramiento, los procesos judiciales avanzan lentos para alcanzar las condenas.



Entre tanto, los Farallones tienen los vestigios de 427 socavones detectados desde hace tres años, socavones que están cerrados en su mayoría, según las autoridades. El año pasado se ubicaron otros 19 socavones.



En octubre de 2019, el batallón de Alta Montaña desmanteló dos infraestructuras en 110 metros cuadrados, en Alto del Buey.



En Farallones también hay impactos en 3.869 metros cuadrados, en El Encanto, en Pance, de acuerdo con la Fiscalía.

La última confrontación dejó un muerto y cuatro heridos y soldados retenidos, lo que es una crónica de una muerte anunciada

En el Concejo de Cali se han elevado clamores por más controles a la minería ilegal. “La situación que se registra en las minas del Socorro no es nueva y las confrontaciones entre autoridad y campesinos de la zona son constantes”, dijeron los concejales Ana Leidy Erazo, Roberto Rodríguez, Terry Hurtado y Alexandra Hernández, quienes consideran que sigue siendo blando el control en la zona.



“No es nuevo que el Ejército y los mineros ilegales se confronten, pero lo que preocupa es que en cuatro años no se ha hecho nada y hoy se anuncia desde la secretaría de Seguridad y Justicia el envío de un escuadrón especial, cuando allí ya está el Batallón de Alta Montaña”, expresó la concejala Erazo.



“La última confrontación dejó un muerto y cuatro heridos y soldados retenidos, lo que es una crónica de una muerte anunciada”, sostuvo la concejala Hernández.



“Lo que se necesita en las minas de El Socorro es un operativo especial del Gobierno Nacional, la Policía, el Ejército y la autoridad civil. Por eso el llamado es al Gobierno Nacional a que se amarre los pantalones y respalde a la Fuerza Pública”, anotó el cabildante Rodríguez.

CALI