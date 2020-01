Mindefensa pide más resultados en lucha contra criminalidad en Cali

"El delito pretende arraigarse aquí y no lo vamos a permitir. La sociedad toda, las autoridades, todos debemos ponernos de pie. No vamos a hacer más diagnósticos de la seguridad en el Valle y Cali. La realidad se conoce. lo que hay que hacer aquí es enfrentar el crimen", dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un evento en la capital del departamento.



La gobernadora Clara Luz Roldándijo que se ha avanzado frente a los homicidios pero se tienen unas tasas del doble que del nivel nacional "y estamos apoyando a nuestras fuerzas militares para dar resultados”.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llamó a la defensa de la seguridad como un derecho fundamental y señaló la presencia de carteles transnacionales.

El Ministro dijo que "es cierto que venimos de una tasa de seguridad que llegaba hace cinco años a 84 homicidios por 100.000 habitantes y hoy está en 46 gracias a la denodada tarea de las autoridades. Pero todavía se dobla la tasa promedio en Colombia. Es mi cuarta visita para contribuir a que mejoren las condiciones de seguridad. Los vallecaucanos estamos pagando un costo muy alto. El reto de todos es conseguir una cifra por debajo del promedio nacional.. Tenemos que intensificar queridos comandante de la Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada la acción contra los delincuentes".



Precisó que "no podemos estar satisfechos con los indicadores de seguridad como los que tenemos en Cali y Valle. Nuestras Fuerzas Armadas, pero también con el respaldo de la ciudadanía ir por objetivos de alto valor, tenemos que desarticular organizaciones criminales. Defender las vidas de los colombianos no nos da plazo, es nuestro deber institucional. los ciudadanos tienen esta convencido de que tienen protegido y que podemos ganarle a los malos"..



Admitió que "nos preocupa lo que pasa con el narcotráfico. Es muy grave que haya presencia de cultivos en zonas del Valle que no tenían ese problema. Sabemos que la extraordinaria posición geográfica de este departamento representa para el tráfico de drogas e insumos químicos, la cercanía con los departamentos de Cauca y Valle, donde están las más grande extensiones de cultivos ilícitos lo mismo que el corredor del Pacífico unos atractivos para los delincuentes".

La acción operativa estuvo orientada desde la ejecución de 15 allanamientos en las comunas 13 y 14 de #CaliCo, así como en el municipio de #Jamundí, en donde se incautaron 4 armas de fuego @AlcaldiaDeCali @Region4Policia @SeguridadCali pic.twitter.com/jecmA9iLKf — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) January 28, 2020

De acuerdo con Trujillo, "esta situación ha hecho que hagan presencia estructuras criminales del Eln, rezagos de las Farc, Clan del Golfo y delincuencia. Claro, la operación de estas estructuras del narcotráfico nos dejan saldos negativas en crímenes de líderes sociales, en desplazamientos y en extorsiones".



El Ministro dijo que "no vine a traerles un inventario de males, a contares lo que ustedes ya sufren en esta tierra. Vine como Ministro de Defensas a ponerme del lado de ustedes para hacer frente al delito. A compartir mi convicción de que el Estado y la sociedad juntos tienen que ser más poderosos que los criminales. Les notifico a esas organizaciones que como Estados y Sociedad vamos a crear las condiciones para derrotarles. Vine a decirles a la gobernadora, al alcalde de C li y los gobernantes de otros municipios que les he exigido a los comandante de la de Fuerzas Armadas, sin excusas, mejores resultados contra el delito,. todo mi respaldo y compromiso con los soldados y policías pero también la exigencia de dar mayor protección a los ciudadanos mediante el ejercicio de la autoridad legítima".



El Ministro de Defensa dijo que "esta política de seguridad debe convertirse en un factor en favor de los ciudadanos. El policía tiene que estar más cerca de los ciudadanos, tenemos que cuidarlos en los medios de transporte. Señores alcaldes, comprométanse en acabar con lo que algunos expertos llaman zonas de miedo, que espacios escogidos por los delincuentes para cometer delito y vender droga. Apuesten por convertir esos sitios en zonas de confianza

.

Para el Alcalde,."la presencia de carteles transnacionales en nuestro territorio, ciudad y región donde circulan desde las armas de fuego, atravesados por los narcóticos para poder financiarlo, con lo que se hace daño a la sociedad, fundamente nuestros jóvenes.que son los que más están muriendo. Con las armas de fuego fabricadas en primer mundo asesinan a nuestros jóvenes, con las armas hoy se adelantan tan acciones de terror en territorios como el nuestro".



El mandatario local pidió que se gesten acciones que reduzcan la impunidad, hoy de un 83 por ciento y se apliquen tecnologías como las que permiten determinar la huella de un arma a la que se le otorgan salvoconductos.