Mindefensa encabezará consejos de seguridad en Cali y Tuluá, tras caos y atentados

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, encabezará este 16 de febrero con autoridades del Valle del Cauca, consejos de seguridad en Cali y en Tuluá, este último municipio, azotado por los atentados del 10 de febrero por cuenta de la banda 'La Inmaculada'.

El ministro estará junto a la cúpula militar y de Policía, con la finalidad de supervisar la efectividad de las medidas adoptadas por la Policía Nacional y el Ejército.



La población de Tuluá busca reponerse, aunque el miedo y la zozobra los lleva a cuestas desde hace más de una década ante la presencia de la banda ‘La Inmaculada’, conocida también ‘La oficina de Tuluá’, con una ola de violencia que se viene registrando en este municipio, en pleno corazón del Valle del Cauca.





Operativos de controles siguen en el municipio. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Ese sábado 10 de febrero, el caos se desató después del mediodía pasado con atentados a dos guardas de tránsito. Uno murió, César Augusto Hernández, de 51 años, y el segundo, Jhonny Alexánder Castaño, lucha por su vida. Hay otros tres heridos: un bebé de 12 meses de nacido y dos mujeres, una de ellas es la mamá del pequeño.



Los disparos retumbaron en el parque del sector llamado Sajonia, así como en el Municipal y en Aguaclara.

Hoy se realizarán Consejos de Seguridad en Cali y Tuluá, bajo el liderazgo del ministro @Ivan_Velasquez_ junto a Cúpula Militar y de Policía, con la finalidad de supervisar la efectividad de las medidas adoptadas por @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO hace unas semanas, tras tensa… pic.twitter.com/OuLRxR0S3U — Mindefensa (@mindefensa) February 16, 2024

La captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, el viernes 9 de febrero motivó a ‘La Inmaculada’ a anunciar represalias contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, y el mismo Gobierno Nacional.



Desde los últimos dos años hasta ahora van casi 300 homicidios, tiempo en que ese mismo temor se fue afianzando por amenazas, extorsiones a gremios de taxistas y de comerciantes y empresarios de ventas de plazas de mercado por lo que los nombres de ‘carteles del cilantro’, ‘de la cebolla’ y ‘la papa’ para controlar los precios y tener ganancias en ventas se hicieron cada vez más recurrentes.



De acuerdo con fuentes de la Policía y la Fiscalía, la banda ha buscado tener control y por ello, dependencias como la de Movilidad, Hacienda, Planeación y Comunicaciones de la misma alcaldía de Tuluá, en períodos gubernamentales anteriores, tampoco han estado exentas.



Hoy, Tuluá sigue militarizada por más de 160 soldados de la Tercera División. Aún se mantienen en las calles, apoyando controles a la Policía con requisas a ciudadanos, en diferentes puestos de la ciudad.



Se desplegó un componente de la Fuerza Pública en Tuluá. Foto: Mauricio Moreno

Ellos están trabajando con más de 534 policías de la Policía Valle que viene despachando desde el segundo semestre del año pasado en esta ciudad, y de la Policía Nacional.



Director de la Policía, general William René Salamanca a su salida del consejo de seguridad en Tuluá. Foto: Foto MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO / @mauriciomorenofoto

Según la Policía, es por esta presencia oficial que entre 2023 y 2022 hubo descenso de asesinatos. Es así que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que hace dos años hubo 158 muertes violentas y el año pasado se bajaron a 130. De acuerdo con la Policía Valle, entre enero hasta este 12 de febrero de este 2024 iban nueve homicidios. Según la Fuerza Pública, en ese mismo lapso de 2023 se contabilizó el doble con 18 crímenes.



Sin embargo, en Tuluá pulula el miedo a las bandas, de ellas, al servicio de la estructura ‘La Inmaculada’, que se reconoce a sí misma como ‘La oficina’, en misivas que circulan en las calles, como aquel panfleto en que el grupo armado con orígenes narcoparamilitares y que recogió los pasos del grupo narcoparamilitar ‘Los rastrojos’ de Luis Enrique Calle Serna, alias Comba.



La banda 'La Inmaculada' o 'La oficina de Tuluá' surgió hace más de una década y tomó el nombre de La Inmaculada por el barrio donde emergió con exintegrantes de 'Los rastrojos'.



Así se observa el taxi incinerado a plena luz del día de este 11 de febrero, luego de una noche de caos. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Fue John Estiven Idrobo, su primer cabecilla y cuando cayó fue sucedido por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien fue capturado en 2015. Era señalado de ordenar homicidios, así como extorsiones y amenazas de muerte, como las que recibió en un tiempo, el exjugador de la Selección Colombia Faustino 'Tino' Asprilla.



Ante la situación, toma fuerza la opción que analiza el Gobierno de extraditar a cabecillas de ‘La Inmaculada’ que han hecho parte de golpes de las autoridades, entre ellos, la de ‘Nacho’, pero también la de su hermano mayor Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe.



El general Salamanca aseguró que las autoridades colombianas junto con la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos, iniciarán el proceso de extradición de ‘Nacho' y 'Pipe' por sus actividades con el narcotráfico. Nacho' es señalado de ordenar la incineración de carros, entre ellos, un taxi y un furgón en 2023. Es por eso que la noche de caos, el 10 de febrero de este 2024, la incineración de nueve vehículos (siete taxis y dos carros particulares) recordó la práctica de la banda 'La Inmaculada' de quemar automotores.



Con 'Nacho', el mando también lo tiene Édinson Marín Silva, conocido como 'Carevieja', quien tuvo especial vínculo con 'Los rastrojos' hace más de 22 años. En la banda hay dos hermanas que se encargan del microtráfico en Tuluá, sobre todo, en barrios, como la misma Inmaculada, además de Nuevo Farfán y El Paraíso.



Por ello, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó la necesidad de endurecer las medidas, pues esta noche de caos que vivieron los tulueños, el pasado 10 de febrero, también planeada por 'Pipe' y otros cabecillas presos.



Toro insistió al Gobierno Nacional y al ministerio de Justicia que “con base en la emergencia carcelaria, se adopten decisiones más drásticas para atajar el delito que proviene de las cárceles”.



La mandataria precisó además que pese a la colaboración que desde la nación se adelanta para atender la situación de orden público en el departamento, se hacen necesarias acciones contundentes y conjuntas.



“Con la alcaldía de Tuluá y la Gobernación contamos con los recursos, una bolsa de recompensa por $ 200 millones para que la comunidad denuncie, necesitamos que la ciudadanía colabore, no vamos a permitir que nos amedranten ni afecten más a la ciudad”, dijo la mandataria de los vallecaucanos.



El alcalde de Tuluá también se unió al clamor de la gobernadora del departamento y dijo que es necesario que el Gobierno Nacional tome prontas medidas y no dilate la zozobra en la que se encuentran los ciudadanos del municipio en el centro del Valle.



Entre tanto, 'La Inmaculada' señala en panfletos que sus miembros quieren ser escuchados para ser parte de un proceso similar al que se presenta en Buenaventura con la bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos'.



De hecho, los integrantes de esta estructura delictiva se dirigen al alto comisionado de Paz, José Otty Patiño, y al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.



“Una vez más les decimos solo queremos ser escuchados y reconocidos como parte del conflicto, pues no solamente con los grupos guerrilleros se encontrará la paz. Nosotros tenemos en el territorio nacional, el poder en áreas urbanas, como ya lo hemos podido demostrar. No estamos pidiendo dinero ni secretarías ni tampoco nuestra libertad”, se lee en la información.

También dicen: “Solamente queremos ser escuchados, como lo han podido hacer en ocasiones anteriores y entablar una mesa de diálogo para encontrar soluciones como sucedió en Buenaventura o también en la ciudad de Medellín”.



