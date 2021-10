'Emcali está dispuesta a que Contraloría verifique costos de contratos'

La Gerencia General de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que está presta a que las gerencias de los componentes de Energía, Telecomunicaciones y Acueducto a colaboraren a funcionarios de la Contraloría de la República para que revisen informes y gestión de los años 2019, 2020 y lo que va del 2021.

"Me permito comunicarles que el día de hoy se recibió comunicación de la Contraloría General de la República, mediante la cual se informa a Emcali de la resolución de fecha de 22 de octubre de 2021, por medio de la cual, en el ejercicio de control prevalente se incluyó nuestra empresa en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal", indicó el gerente general encargado de la empresa de servicios públicos, Carlos Olmedo Arias.



De esta manera, Emcali está sujeta al control que asume la Contraloría.



"Para esta actuación administrativa general, como gerente general encargado me he comprometido con el equipo de la Contraloría a facilitar toda la información que se requiera de manera oportuna y completa", dijo el funcionario encargado.



Emcali ha estado en medio de cuestionamientos de concejales, sindicatos y veedores contratos millones que suman más de los 3.000 millones de pesos con la Secretaría de Infraestructura del municipio.



Fueron 18 concejales quienes votaron favorablemente a la solicitud de que la Contraloría verifique y fue presentada a la plenaria del Concejo como proposición firmada por los concejales Diana Carolina Rojas, Juan Martín Bravo y Roberto Ortiz.



Señalan los convenios Marco Interadministrativo No. 4151.010.27.1.0668 de 2021 – Convenio 300 – CIA – 0976 – 2121; otro firmado por 1.482 millones de pesos, y un tercero por 1.420 millones más.



El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez Sandoval, dijo que delegados de la Fiscalía, así como de la Contraloría y la Personería de Cali, han hecho seguimiento a dichos convenios marco.



El funcionario añadió que entre mayores auditajes haya para las labores de la secretaría a su cargo, mayor tranquilidad le asiste en su ejercicio como servidor público.



En relación con las dudas que se plantean sobre la competencia de Emcali en temas de infraestructura, Martínez afirmó que la cláusula quinta del convenio No. 4151.010.27.1.0668 de 2021 – Convenio 300 – CIA – 0976 – 2121 hace claridad sobre las competencias de quienes firman el convenio, dejando de forma específico que para la ejecución de las tareas posteriores se firmarán acuerdos específicos que definen las actividades a desarrollar.



“Ya en el año 2017 se había firmado un convenio similar entre Emcali y el Municipio por 1.078 millones de pesos de la Secretaría de Infraestructura y se dio para la comuna 7”, agregó el secretario Martínez.



Además, el gerente en propiedad, Juan Diego Flórez, ha hablado en los últimos meses de cartas de crédito falsas y presuntos vínculos con Centros Poblados, firma del escándalo del Ministerio de las TIC que le costó la cabeza a la jefa de esa cartera.



Flórez respondió en su momento a dichos cuestionamientos, aclarando lo que ocurre con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) del Valle y Centros Poblados.



Flórez dijo que Emcali no ha suscrito contratos con Centros Poblados, que por lo que entiende se constituyó para participar de la licitación del Ministerio de las TIC.



"Emcali no tiene contratos con esa empresa", afirmó.



CALI