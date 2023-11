Los detalles desconocidos del millonario robo en la casa de Silvestre Dangond

EL TIEMPO conoció más detalles sobre el millonario robo a la vivienda del célebre cantante y compositor Silvestre Dangond, ubicada en el exclusivo sector Casa Blanca de Valledupar.



Este martes, las autoridades del Cesar avanzan en la investigación para determinar la identidad de los presuntos responsables del hecho delictivo.



Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas se observó la presencia de tres sujetos que ingresaron por un costado del inmueble, aprovechando que colinda con otra casa vecina.

la casa no presenta signos de forzamiento en las puertas ni en las ventanas. Los delincuentes habrían robado alrededor 900 millones de pesos

Luego en el interior de la vivienda, se dirigieron al segundo piso donde se encontraba la caja fuerte del cantante, y se llevaron 900 millones de pesos en efectivo.



“Hasta donde nos han indicado las autoridades la casa no presenta signos de forzamiento en las puertas ni en las ventanas. Los delincuentes habrían robado alrededor 900 millones de pesos. Sobre el hurto de joyas y otras pertenencias, el CTI no ha informado nada al respecto”, relató Felipe Murgas, Secretario de Gobierno Municipal.



Dos personas que trabajan en la residencia fueron trasladadas el pasado lunes a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para ser interrogados sobre el caso. Luego fueron dejadas en libertad, pero siguen vinculadas a la investigación.



“Se presume que habría personas que conocían donde se encontraba este recurso. Se espera el avance de las investigaciones para que las autoridades precisen los detalles en torno a este hecho delictivo”, comentó una fuente informativa.



Hasta el momento, Silvestre Dangond no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho.

El robo se habría registrado en su casa ubicada en el barrio Casa Blanca de Valledupar. Foto: Intervallenato

El cantante es uno de los más reconocidos exponentes del género vallenato y ha ganado varios premios internacionales por su música.



Recientemente el artista realizó una nutrida caravana en Valledupar y un espectáculo musical en el Parque de la Leyenda esta capital, donde lanzó su nuevo álbum ‘Ta Malo’.



Este nuevo hecho delictivo enciende las alarmas en esta sección del Caribe colombiano. Cada día son más comunes los hurtos a personas, vehículos, viviendas y locales comerciales.



La mayoría de estos delitos son perpetrados por bandas organizadas que operan en la región.



El alcalde de Valledupar reiteró al Gobierno Nacional la necesidad de poner en funcionamiento la Policía Metropolitana de Valledupar, cuya infraestructura fue construida en el barrio San Fernando de la capital del Cesar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar