Los candidatos a la Presidencia de Colombia continúan haciendo campaña en diferentes regiones del país con el fin de seguir sumando apoyo en su objetivo de convertirse en el nuevo jefe de estado.En Cali, Gustavo Petro Urrego, aspirante por el Pacto Histórico, recibió el apoyo de 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares, conformadas por cerca de 800 miembros.

Sin embargo, este respaldo de exmilitares que recibe la fórmula Gustavo Petro - Francia Márquez no es el primero de reservistas. A comienzos de marzo pasado, unos 500 militares en retiro expresaron su apoyo al candidato del Pacto Histórico para que rija los destinos del país por los próximos cuatro años.

Reservas y veteranos de las fuerzas militares presentes con el Cambio por la Vida. pic.twitter.com/1ENk42SPop — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2022

"Hacemos un llamado al resto de organizaciones de la reserva activa que apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes”. afirmó el militar retirado Alfonso Manzur, en el acto de adhesión a Petro.



Manzur agregó: "les queremos expresar que son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil”.



Al agradecer el respaldo de los reservistas, Petro dijo: “La doctrina del enemigo interno ha llevado a la fuerza pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra”.



Por su parte, Francia Márquez señaló: "Este es un pacto por la vida, es un pacto por la paz. Colombia los necesita a ustedes, militares de la reserva y en retiro, pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes. Reconciliar y sanar será una tarea de todos los colombianos y colombianas”.

